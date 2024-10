Una murciana que vive en Estados Unidos alucina con lo que le ocurre en un taxi: "Me he sentido mal"

Un nuevo vídeo de una residente española en Estados Unidos se ha hecho viral en la red social más seguida de la actualidad: TikTok. En esta ocasión, la murciana @martarodigzg alucina, literalmente, con lo que le pasa en un taxi camino al aeropuerto.

La emoción que acompaña a la joven por su viaje a Los Ángeles va en aumento mientras no paran de sucederle sorpresas. Ella misma lo afirma "Estoy contenta por 100... os iré contando todas las aventuras que me pasan, porque siempre me pasa algo cuando me cojo aviones."

Su emoción, sumado al increíble amanecer que vive desde el ferry, le hace esperar ansiosa su viaje y lo que le deparará el futuro que, sin duda, la dejará sin palabras: "Estoy in love."

Un viaje a Los Ángeles

Los viajes en avión nunca son del todo sencillos, pero lo que esta tiktoker no esperaba era todo lo que le iba a tocar vivir antes de tomar su esperado vuelo.

Nada más llegar al aeropuerto, retoma su grabación y comienza diciendo: "Efectivamente, ya me han pasado cosas." La cara de perplejidad de la joven no tiene desperdicio quien, con desparpajo, comienza a contar su andadura en el taxi camino al aeropuerto.

"Uno, me han retrasado el vuelo una hora, así que tengo que esperar; y dos, en el ferry yo he visto como una chica como de mi edad, que también llevaba una maleta y he dicho, va al aeropuerto seguro.", explica la tiktoker.

"En el ferry, vi a una chica de mi edad con una maleta similar a la mía. La idea de compartir un taxi, que costaba entre 60 y 70 dólares, me rondó la mente. Sin embargo, no me atreví a acercarme.", confiesa apesadumbrada. Aunque la sorpresa mayúscula viene a continuación.

La sorpresa de una desconocida

Mientras pensaba en cómo manejar el alto precio del viaje en taxi al aeropuerto, la joven recibe una oferta inesperada aunque muy grata de "una mujer random" que se le acerca.

"¿Vas a coger un taxi al aeropuerto? ¿Quieres compartir?", a lo que @martarodrigzg se dice así misma: "Por qué yo no lo puedo hacer y otra persona sí."

Su incredulidad va en aumento. "La próxima vez lo voy a hacer 100x100 porque en plan, de la vieja escuela, y ha llegado ahí, ha llamado a un taxi, en vez de pedirlo por la app y luego ha pagado en efectivo. Totalmente diferente a como yo habría hecho."

Pero a la protagonista de este vídeo lo que más le sorprende, sin duda alguna es esa diferencia de edad tan notoria en la manera de hacer las cosas de la señora. "Llamó a un taxi de manera tradicional, en lugar de utilizar una aplicación como lo haría yo."

Al pedirle la joven el teléfono para poder transferirle la mitad del dinero de la carrera del taxi, desde el ferry hasta el aeropuerto, la desconocida le dice: "No, no, esto lo pago yo. ¡Feliz cumpleaños!"

"Genial para mí, pero me he sentido super mal. Me he venido 'de gratis' en el aeropuerto en vez de gastarme 70 pavazos. Así que ahora me voy a desayunar clarísimamente", concluye.