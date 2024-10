Un andaluz prueba comida militar del ejército francés y siembra la duda: "¿Mejor que la española?"

Hoy en día, hacerse viral siendo tú mismo triunfa y si no, que se lo digan a este joven andaluz que cada vez que sube un vídeo a la plataforma de TikTok consigue atraer a miles de personas. Su desparpajo y simpatía en situaciones cotidianas hacen que lo consiga con aparente naturalidad.

El análisis de la comida de la Armada francesa a manos de @jesusansal, con su inconfundible estilo desenfadado y sus expresiones típicas, han convertido este vídeo en un fenómeno que ya está dando de qué hablar.

El vídeo ha logrado no solo entretener, sino también informar y hacer reír a una audiencia amplia. "¿Quién gana? ¿Los franceses o los españoles?", señala el tiktoker, queriendo

Un menú militar que sorprende

El joven comienza su vídeo afirmando: "Un menú militar de la Armada francesa. Lo que comen los militares franceses, quillo." Una primera frase que establece el tono del análisis, entretenido e informativo.

La curiosidad por descubrir si los militares franceses tienen un menú superior al de los españoles lleva @jesusansal a probar cada uno de los platos que se encuentran en la caja.

El joven, al abrir la caja sentencia con su reacción hilarante: "Huele a químico. Siempre estoy con el químico en la boca." Una divertida sentencia, ya que todos, en algún momento u otro, nos hemos preguntado cómo sabe realmente la comida militar.

"Aquí pone, en inglés y en francés, 'ración de combate número seis' y pone todo el menú: carne, pato... de tó'! Está aprobado por la OTAN." El joven se asombra, dejando entrever la sorpresa por la variedad que ofrecen las raciones militares.

Expectativas vs. la realidad

El joven no se corta al expresar su frustración cuando el abre fácil de la caja falla. "Esto, como siempre falla... a los militares que les pille en mitad de una guerra, se quedan en el sitio."

Con humor, apunta que incluso en situaciones de emergencia, la comida debería ser más accesible. Y es que, en medio de un conflicto, tener un plato caliente puede ser crucial.

Al abrir la ración, se encuentra con lo que describe como "una compra del Mercadona francés." Con una mezcla de sorpresa y escepticismo, comienza a analizar los distintos platos.

"¡El entrante, paté de pato, niño! ¡Mari! Qué mal huele esto. Es como muy denso, con mucha grasa." Su reacción exagerada es genial, más aún si te pones en situación e imaginas lo que es probar algo por primera vez.

Platos principales y postres

Entre las raciones, el joven destaca que hay "dos platos principales: un chili con carne y una ensalada de atún, con sésamo y jengibre." Su tono crítico y divertido hace que el análisis de estos platos sea tan entretenido como informativo.

Al abrir uno de los paquetes, su expresión cambia: "¡¡Esto es un mazacote de comida!! ¿Esto como se come?" A pesar de las dudas, se atreve a probarlo, lo que añade un elemento de suspense al vídeo.

TikToker probando comida de la Armada francesa. Montaje de TikTok

El joven también descubre unos "calentadores para calentar la comida," algo que considera un gran acierto en estas raciones. Pero su entusiasmo por la comida no termina ahí.

A continuación se lanza a probar el famoso turrón francés: "A ver cómo está el turrón francés, niño. Esto es puro azúcar... a mí ponme un buen turrón de almendras." Su comparación entre el turrón francés y el español deja entrever su preferencia, pero también muestra su aprecio por la diversidad.

En definitiva, para @jesusansal la comida para los militares franceses "No está mal... Y ya has comido en medio de la batalla!", más cuando prueba los dátiles:"¡Mamón! ¡Qué me gusta a mí esto! ¡Muy bueno el dátil francés, quillo!"