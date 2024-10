Un psicólogo da la clave para mejorar la capacidad de aprender en la vida: "Es cierto, yo también aprendí cosas"

Somos conscientes de que, en la actualidad, todo viral de TikTok se difunde a una velocidad asombrosa. Pero cuando se trata de una lección de vida, de manos de un experto en psicología como es @marioguerra, merece la pena detenerse y tomar nota de su magistral punto de vista.

La profunda reflexión del psicoterapeuta sobre la paternidad, la humildad y los aprendizajes que la vida nos ofrece, se está haciendo viral en esta reconocida red social, y no es para menos.

Mario Guerra comparte una serie de reflexiones sobre el papel de los padres, la importancia de escuchar a los hijos y cómo la humildad es clave para una crianza consciente.

La reflexión de un experto

El video viral comienza con una poderosa declaración de Mario Guerra: “Parece que nos volvemos omniscientes al nacimiento de un hijo. Yo soy Mario Guerra, aquí, sin un hijo. Nace mi primer hijo al segundo siguiente y ya me convierto en alguien incuestionable, de repente, en una especie de Dios.”

Con estas palabras, el psicólogo expone una realidad común en la experiencia de muchos padres: la creencia de que, con la llegada de un hijo, automáticamente se adquiere una sabiduría incuestionable.

Sin embargo, Guerra hace un llamado a la humildad y la autocrítica, subrayando que ser padre no implica tener todas las respuestas.

La humildad como clave

Mario Guerra resalta la importancia de la humildad a lo largo de su discurso, recordando a los padres la necesidad de reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje: "La humildad de decir, yo también aprendí muchísimas cosas de mi padre, y muchísimas cosas de mi madre, que me han servido muchísimo a lo largo de la vida."

Montaje del TikTok del psicoterapeuta Mario Guerra. E.E.

Sin embargo, hace una puntualización muy a tener en cuenta: "También tengo que reconocer que aprendí muchas cosas de ellos, que son huellas que yo no quiero seguir, porque no me vienen bien."

El experto destaca que no todo lo que aprendemos de nuestros padres es positivo, y que es fundamental tener la capacidad de cuestionar esos patrones para evitar repetirlos.

Un mensaje que ha hecho eco en muchos usuarios de TikTok, quienes se han visto reflejados en la idea de que es necesario romper con ciertos legados familiares para poder ofrecer una mejor versión de nosotros mismos a nuestros hijos.

La importancia de escuchar a los hijos

Durante el vídeo, el psicoterapeuta Guerra también invita a los padres a ser más abiertos con sus hijos, a escucharlos y a entender sus necesidades emocionales. Él propone preguntas que todo padre debería hacer a sus hijos.

"Deberíamos acercarnos a los hijos y preguntarles: ¿Qué sientes que te faltó? ¿Qué te gustaría que yo hubiera hecho diferente? ¿Qué te gustaría que hiciera diferente ahora?", explica a lo largo de su reflexión.

El psicoterapeuta Mario Guerra en un vídeo de TikTok. E.E.

El experto subraya que es a través de estas preguntas que los padres pueden entender mejor a sus hijos y fortalecer el vínculo emocional que tienen con ellos.

El poder de los abrazos

Mario Guerra habla sobre la necesidad de demostrar aceptación y cariño a los hijos: "A veces, pensamos que tenemos que dar la gran lección, la gran perorata a los hijos, chicos o grandes", aclara.

"A mí me ha pasado que, a veces, con un abrazo las cosas se resuelven mucho mejor. Porque un abrazo transmite esto, esta aceptación. ¿Cómo no te voy a querer?", concluye el experto en psicología, "¿Cómo no te voy a querer a pesar de tus enojos? A pesar de que vayas y vengas, ¿cómo no te voy a querer?"

Para cerrar su reflexión, Mario Guerra deja un mensaje importante sobre la necesidad de respetar las decisiones de los hijos, aunque a veces no coincidan con las expectativas de los padres.

"Hay cosas que haces que no me gustan, claramente. Hay cosas que me gustaría que hicieras de una manera diferente, pero sé que yo no puedo tomar ese camino, porque ese es tu camino."

Montaje del vídeo viral en TikTok de Mario Guerra. E.E.

Con estas palabras, el psicólogo pone en evidencia la dificultad que a menudo enfrentan los padres para aceptar que sus hijos tienen el derecho a elegir su propio rumbo. Sin embargo, reconoce que es necesario hacerlo para evitar lastimar las relaciones y fomentar un ambiente de respeto mutuo.