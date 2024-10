Un hostelero responde a la mala reseña de un cliente y las redes le aplauden: "Gracias por decir que no viene más"

En las últimas horas, se ha viralizado un vídeo de TikTok debido a la reseña de un cliente insatisfecho que publicó una crítica en la página del negocio en el que había tomado un café y tres churros.

Para el cliente, el precio que había pagado era excesivo, 4,55 euros en total. Lo que nadie esperaba era la firme respuesta del dueño del establecimiento, quien no dudó en terminar su discurso con un "Gracias por no venir más".

El intercambio de opiniones entre cliente y empresario ha generado múltiples comentarios entre el resto de los internautas, habiendo opiniones para todos. La polémica está servida y tú mismo puedes participar en el canal de @soycamarero.

La reseña que inició la polémica

Este "culebrón" comienza con el comentario de un cliente que había acudido a un establecimiento a tomar uno de los desayunos más típicos de España.

"He desayunado... Tres churros por 2,75 euros no me parece un abuso, sino un atraco...", comienza escribiendo el ofendido cliente. Una reseña que también puntualiza con un servicio de 4 sobre 5 y un 2 sobre cinco con respecto al ambiente del establecimiento.

Pero no termina ahí la crítica. "Una poca harina con agua, 500 pesetas... Dios, qué fuerte... tres churros y un café 4,55...", comenta el enfadado cliente, que parece que a cada palabra va aumentando su hostilidad.

"Estafa en toda regla. Por supuesto que ya no voy más", termina diciendo con respecto al local de hostelería al que ha ido a tomar su ansiado desayuno a base de café y churros. Pagar casi 5 euros por un desayuno, era todo un abuso para esta persona.

Una respuesta que no tardó

La reseña, que parecía ser solo una más de las que se ven diariamente en Internet, rápidamente llamó la atención de otros usuarios de redes sociales, especialmente en la cuenta de TikTok de @soycamarero, donde las controversias y las opiniones no han tardado en hacerse eco.

Sin embargo, esta historia ha tenido un giro inesperado por parte del dueño del negocio, cuando ha decidido no quedarse callado ante la crítica negativa y responder al insatisfecho cliente de una forma directa y sin ningún tipo de rodeos.

Montaje del vídeo viral TikTok de @soycamarero. E.E.

El otro protagonista de la historia comienza cordialmente saludando a su destinatario con un "Hola Alberto". Hasta ahí todo bien. Pero el texto va adquiriendo un matiz irónico, a la par que directo, que es lo que ha hecho que el vídeo se convierta en viral.

"¿Solo harina y agua? ¿No se utiliza aceite para freírlos? ¿No se utiliza churrero para hacerlo? ¿No se utilizan camareros para servírselo? ¿No se utiliza gas para freírlos? ¿No se utiliza luz para el local? ¿No se utiliza lavavajillas con sus productos para lavar la bandeja y el vaso?"

El dueño del negocio escribía todo un texto a base de preguntas retóricas que continuaban: "¿No se consume un vaso de agua gratis que la empresa paga? En fin, cosas que usted ni idea de lo que es un negocio". Y concluía: "Gracias por decir que no viene más, buenas tardes".

Resultado: un vídeo viral

Lo que ha hecho que este video se vuelva viral en TikTok es la naturaleza del conflicto: una mezcla de indignación por el precio de los productos y la respuesta, vista como sarcástica, por parte del dueño.

Además, este tipo de situaciones suelen conectar con la audiencia de TikTok, que disfruta de los intercambios de opiniones sinceras y los debates sobre lo que consideran justo o no en la atención al cliente.

@soycamarero A mí me parece una respuesta perfecta ¿Y a vosotros? ♬ sonido original - Soycamarero

El video que muestra la captura de pantalla de la reseña y la respuesta del dueño ha alcanzado millones de visualizaciones en TikTok, provocando una ola de comentarios de usuarios que no han dudado en expresar su opinión.