Aparece un calamar gigante en una playa de Llanes: "Menuda potina de calamares en su tinta salía de ahí"

Este viernes 11 de octubre, un calamar gigante ha aparecido varado en la orilla de la playa del Sabón, en Llanes. El ejemplar, según explica Luis Laria, presidente de la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas (Cepesma), es un Architeuthis Dux o también conocido como calamar gigante.

El animal fue retirado rápidamente de la playa por técnicos de Medioambiente y operarios municipales, indica el Ayuntmaiento de Llanes en Facebook. Sin embargo, el experto como Luis Laria, "ellos iban de camino para conservarlo" debido a la unicidad de la especie.

Tanta rareza es la que envuelve al animal que la asociación de Cepesma solo conserva 21 ejemplares, informa El Correo. Y es que, no solo es una especie única por su tamaño, sino que tiene escasa presencia en todo el mundo. De encontrarse, es más probable que sea en mares como el Cantábrico o países como Nueva Zelanda.

Imágenes del calamar gigante que apareció esta mañana en la playa de El Sablón en #Llanes. Las ha grabado Silverio Sánchez Suárez. Y sí, parece ser que hasta los Architeuthis (así es su verdadero nombre) veranean en la costa llanisca.#Kraken#Cantábrico#animales#mar pic.twitter.com/BTIYN1DvbQ — TPA Noticias (@TPAnoticias) October 11, 2024

En los últimos días, la aparición de animales en las orillas de las playas españoles se ha convertido en algo habitual. El pasado 9 de octubre, una ballena de 18 metros acabó varando en la playa de Pampaído debido al fuerte temporal de la borrasca Kirk.

La aparición del calamar gigante no tiene una explicación aún; sin embargo, lo que sí han explicado los expertos es que se trata de una especie que no se puede consumir. Algo que, a las personas de redes sociales les parece un inconveniente gigante, en especial a Charlie Díaz.

El joven, tras ver la publicación del medio citado, ha pensado en la gran "potina de calamares en su tinta" que podría salir de ahí. Sin embargo, los expertos han confesado que "es altamente tóxico para el ser humano porque tiene un porcentaje elevado de amoniaco en la masa muscular".

Un calamar gigante 'único en el mundo'

No es usual ver este tipo de ejemplares en España, no solo porque no son su hábitat natural, sino porque solo existe una única especie de calamar gigante en el mundo, según un estudio de 2013.

Ángel Guerra Sierra, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Galicia, fue el único científico español que participó en un estudio internacional cuyos resultados revelaron que todos los calamares gigantes pertenecen a la misma especie, Architeuthis dux.

Este tipo de ejemplares pueden alcanzar un tamaño desde los 6 hasta los 17 metros y hasta 312 kilogramos de peso las hembras y 178 los machos. Sin embargo, su esperanza de vida es corta, ya que estos últimos duran en torno a un año.