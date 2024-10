Un abogado laboralista señala el único caso en el que no se puede despedir en periodo de prueba: "No todo vale"

Ser empleado en España implica superar a menudo el típico periodo de prueba con el fin de comprobar si el trabajador es capaz de adaptarse correctamente a las diferentes exigencias del puesto y si este cumple o no las expectativas.

Una situación laboral que a más de uno nos puede resultar familiar, pero en la que tanto trabajador como empresario no dejan de basarse en los mismos derechos y obligaciones que una relación laboral con plenos efectos, con algunas particularidades.

Una de las principales diferencias con una relación laboral a plenos efectos, es que durante este periodo si cualquiera de las partes quiere resolver la relación laboral durante el periodo de prueba, podrá hacerlo libremente y sin necesidad de alegar ningún tipo de causa. Salvo una importante excepción que un abogado laboralista se ha encargado de advertir a través de su cuenta de TikTok.

Hablamos en este caso de la popular cuenta de TikTok de @laboral_tips en la que un abogado laboralista expone diferentes dudas y consultas sobre varios aspectos legales a través de sus vídeos de TikTok. Dudas y consultas que generan mucho interés entre sus seguidores y entre las que destaca una que precisamente trata una de las únicas razones por las que un despido en periodo de prueba puede ser totalmente nulo e incluso suponer una generosa indemnización para el trabajador.

El tiktoker explica que "no todo vale durante el periodo de prueba" y que el despido puede ser declarado nulo y con 7.501 euros de indemnización para el trabajador si durante el periodo de prueba el trabajador notifica una baja médica y aún así, la empresa decide despedirle sin decir absolutamente nada.

Un caso excepcional en periodo de prueba

"No todo vale durante el período de prueba", empieza alertando el abogado laboralista en su vídeo antes de entrar en detalle con el resto de aspectos. Existe un único caso en el que el despido puede declararse nulo en periodo de prueba, concretamente el experto narra un caso concreto para entender esta excepción.

"Este empleado era socorrista y durante el trabajo le dio un infarto y casualmente al día siguiente le dicen que no supera el periodo de prueba sin ningún tipo de razón o motivo. Este trabajador como en muchos casos, demanda por despido y dice que este está motivado por su situación de baja por el infarto a lo que la empresa obviamente decía que no, que había habido incumplimientos pero es que estos no constan en la carta y aquí está la clave", advierte

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias ha declarado nulo el despido de un trabajador que, tras iniciar una baja médica, fue cesado por no superar este plazo en su contrato. Además, ha condenado a la empresa a indemnizarle con 7.501 euros, ya que los magistrados concluyen que la enfermedad fue la causa real del despido y, por tanto, que este fue discriminatorio.

Recordemos que durante el periodo de prueba ambas partes (trabajador y empresa) pueden desistir del contrato sin dar ningún tipo de preaviso y sin ningún tipo de sanción económica. Pero existe un derecho que el experto recuerda: "nadie puede ser discriminado por razón de enfermedad y la baja médica es una situación de enfermedad. Esto es por lo que este tipo de ceses por parte de las empresas en las que no dicen nada y el trabajador además está de baja médica, se miran con lupa".

En este caso, cuando los echos concretos o los inclumplimientos legales durante el período de prueba corresponden a una situación de enfermedad como en este caso, la carta de finalización del período de prueba debería dar más explicaciones que dos líneas. Y es que, normalmente estas cartas son de dos líneas en las que se escribe: "Mediante el presente escrito le comunicamos que no supera la prueba". "¡Error! Por eso esta finalización es nula por ser discriminatoria", asegura.

En este caso "tu despido podría ser nulo, podrías recuperar el trabajo y una indemnización. Así que no te engañen", concluye.