La sorpresa de un británico que viaja por España cuando intenta comprar en una tienda: "¿Tampoco?

Vivimos en un momento en el que la tecnología se ha apoderado de nuestro estilo de vida, llegando a transformar la manera en la que consumimos y pagamos nuestras compras. De esto precisamente trata el vídeo viral de este británico recorriendo España.

El extranjero, @tomacharliedesing, narra en su cuenta de TikTok su curiosa experiencia al ir a comprar un sombrero a una tienda española. Un divertido encuentro con el dueño del establecimiento que destaca las diferencias culturales entre los diferentes países.

El protagonista del vídeo no sale de su asombro ante la situación que vive y que nos recuerda que, en un mundo cada vez más digitalizado, la conexión humana y las interacciones auténticas siguen siendo fundamentales.

En busca del gorro perfecto

El video comienza con el extranjero en busca de su "gorra" perfecta: "Estoy buscando una gorra, pero no sé si es mejor en blanco o en verde". Lo que nadie se espera es la entretenida conversación, repleta de matices, con la que se encuentra al entrar en una tienda especializada.

La elección del color del gorro se convierte toda una aventura, que terminar en una pequeña lección sobre la vida práctica en España. El vendedor, "typical spanish", le responde: "En blanco es más sucio".

Esta afirmación refleja no solo la realidad del día a día, sino también un enfoque pragmático que muchos viajeros pueden pasar por alto. El extranjero, consciente de su itinerante estilo de vida, asiente y dice: "Sí, es verdad. Estoy viajando un montón ahora mismo".

La conversación ilustra la conexión inmediata que puede formarse entre dos personas de diferentes culturas, pero, ni de lejos, es lo que más sorprende al tiktoker, quien sin duda está encantado con la charla con comentarios como "A ver... Me lo voy a probar. Tengo el cabezón muy grande."

Cómo se paga en España

Lo que comienza como una simple compra de un sombrero de tela se convierte en un momento hilarante cuando llega el momento de pagar. Al preguntar: "¿Me cobras, por fa, con tarjeta?".

El vendedor responde con total sinceridad: "No tengo para tarjeta". Este es un punto donde muchos extranjeros se sorprenden, ya que no es frecuente que no se permita este método de pago, tan extendido en todo el mundo.

El extranjero, un poco confundido, sigue con su pregunta: "¿Con bizum?", a lo que el vendedor contesta: "Tampoco". La expresión de incredulidad en el rostro del extranjero lo dice todo.

Los comentarios no tardaron en aparecer en la cuenta de @tomacharliedesing. Fueron muchos los usuarios de la red social quienes aseguraron haber vivido situaciones similares en el extranjero.