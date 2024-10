Un australiano que vive en España se queja de un molesto comportamiento que sufre a menudo: "Es muy grosero"

Cada vez son más personas de fuera de Europa que eligen España como el país para vivir. Las redes de familiares o conocidos son la principal razón para elegir dónde migrar; sin embargo, hay quienes se ven atraídos por otros factores como el clima, la seguridad y los buenos índices de salud, que posicionan al país entre los destinos preferidos por los expatriados para trabajar.

A pesar de todo lo bueno, es cierto que cambiar de un continente a otro, de un país a otro e, incluso, de una ciudad a otra, supone tener que adaptarse a unas nuevas costumbres, comportamientos y, de forma general, a una nueva vida que no siempre es fácil.

Los horarios son una de las novedades más difíciles de adoptar, teniendo en cuenta que comemos tarde, nos echamos la siesta, y además, salimos de fiesta hasta que sale el sol. Sin embargo, hay otro tipo de comportamientos que más chocan entre quienes eligen España para vivir, y para Corey son los idiomas.

"No soy tu 'profesor de inglés'"

Corey (@coreyy.exe) es un australiano que vive en Madrid. En sus redes sociales como TikTok, en las que cuenta con más de 17 mil seguidores, habla de cómo es su vida en España, de las fiestas o el lenguaje en el país, el cual ha demostrado haber aprendido correctamente.

En su último vídeo de TikTok, el australiano confiesa uno de los comportamientos que sufre habitualmente: los españoles creen que es su profesor de inglés. En el contenido explica que, cuando intenta hablar con ellos en español, ellos le responden en su idioma nativo, lo que considera una falta de educación.

"Si empiezo una conversación contigo, en un idioma que tú entiendes, no me respondas en otro diferente", confiesa, "especialmente si el primero de ellos es el idioma oficial del país en el que estamos".

Además de quejarse al respecto, Corey confiesa que en muchas ocasiones habla a la gente en español y le responden en inglés. "La gente no se da cuenta de lo grosero que es", explica el australiano, "No soy tu 'profesor de inglés'".

"Si me dijeses en algún momento de la conversación, 'hey, ¿te importa que practique mi inglés contigo?', probablemente te responda 'claro que sí, está bien, no me importa'", explica, "Sin embargo, te encargas de aprovecharte de mi".

En los comentarios, la gente no apoya su teoría y explica que muchos ingleses no saben hablar correctamente español o simplemente, se les ve 'sufrir' en el proceso, por ello, responder en inglés creen que es la mejor opción para ayudarles.

Sin embargo, Corey deja claro que si una persona te está hablando en un idioma, es porque probablemente sepa hablarlo. De hecho, muchos otros ingleses apoyan su discurso y también confiesan que les ocurre habitualmente.