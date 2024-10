Una española que vive en Japón alucina en una tienda inspirada en un popular manga: "Me sudan las manitas"

Japón es una de las culturas que más contrastes tiene, sobre todo si la comparamos con España. Y es que, en el territorio nipón conviven las tradiciones centenarias junto con las tendencias más modernas, la última tecnología e incluso con subculturas que parecen lo más cercano a una película futurista. Todo ello unido al importante hueco que la industria del manga, el anime y los videojuegos tienen en la cultura japonesa.

Una cultura que como decíamos está llena de contrastes y de sorpresas para cualquier extranjero. Las diferencias entre Japón y España pueden ser evidentes en aspectos como la cultura o la política, pero esto también puede apreciarse en sus diferentes supermercados, tiendas y locales. Y es que, algo tan habitual como hacer la compra en alguna de estas tiendas en Japón puede ser toda una experiencia para cualquier persona española.

Este ha sido precisamente el caso de una española que reside en Japón y que ha mostrado en la red social de TikTok sus compras en una tienda japonesa inspirada en el popular manga de Shin Chan. Nada más entrar en la tienda y después de sacar una de las sorpresas de la máquina de bolas de esta tienda ya aseguraba que: "Me sudan las manitas".

La protagonista de esta historia es la creadora de contenido conocida en la red social de Tiktok como @nuriape__, donde ya en su perfil se declara como "una española un poco japonesa".

Un perfil donde ya acumula más de 1 millón de seguidores y donde este vídeo en el que relata su experiencia de compra en esta peculiar tienda japonesa ya alcanza los más de 32 mil likes.

Una tienda inspirada en Shin Chan

En Japón es uno de los paraísos de este tipo de tiendas inspiradas en videojuegos o en series manga, difíciles de encontrar en otros lugares del mundo o en España. Tiendas con toda clase de productos que parecen sacados de la misma serie en formatos de mochilas, juguetes, llaveros, ropa de vestir, calcetines e incluso ropa interior o baberos.

Artículos que la propia tiktoker va destacando a lo largo del vídeo con mucho toque de humor y cada vez más sorprendida con cada artículo nuevo con el que se cruza en los diferentes pasillos de la tienda: "Yo quiero un bebé solo para ponerle este babero". Asegura en una de las partes del vídeo, señalando un babero con el dibujo del dinosaurio de las galletas de chocolate que aparecen en Shin Chan.

Desde ramen inspirado en la serie, hasta la cartera que llevaba Shin Chan al colegio, su vaso, sus cuencos y palillos, delantales, bolsos de tela inspirados en la serie, una mochila de peluche con la forma del cerdito valiente de Shin Chan o también calzoncillos de todos los colores y con Shinnosuke Nohara como protagonista.

Un vídeo con el que los amantes de estos dibujos de manga japonés y seguidores de la tiktoker no han dudado en aprovechar para dejar sus opiniones sobre la experiencia en esta tienda japonesa: "Creo que no estoy preparada emocional ni económicamente para ir a Japón", "O me vuelvo ladrona o me vuelvo millonaria porque si voy a Japón sin ser ninguna de las dos voy a volver llorando", "La mochila del cerdito valiente socorrooo"... Son solo algunos de los cientos de comentarios que pueden leerse en la publicación.