Una catalana que vive en Madrid descubre que varias de sus palabras no existen en castellano: "No me gustan"

Con una población de 47,78 millones de habitantes, España es un país diverso y lleno de contrastes culturales que enriquecen el conjunto de su patrimonio cultural. Un ejemplo claro y muy presente son las diferentes lenguas, que no solo reflejan las particularidades de la realidad cultural y social, sino también la diversidad.

Según la Constitución española, el castellano es la lengua oficial del Estado; sin embargo, en el país coexisten otros cinco idiomas también oficiales (catalán, valenciano, gallego, euskera y aranés) así como otras lenguas minoritarias (por ejemplo, el asturiano).

Debido a la variedad y diversidad de las mismas, es bastante lógico que haya muchas diferencias entre ellas. Y aunque cuando vivimos en una comunidad no somos conscientes, cuando nos mudamos vemos una realidad que parece incluso paralela, como es lo que le ha pasado a Judith Marcos (@judithmarcoss).

"Estaba convencida de que existían"

El castellano y el catalán son lenguas romances occidentales, sin embargo, provienen de dos ramas diferentes. Por este motivo es posible que entendamos muchas o casi todas de las palabras que utilizan, mientras que otras muchas puedan parecer completamente inventadas.

Judith Marcos es una catalana que lleva más de un año viviendo en Madrid, y una de las cosas que más le ha chocado son las palabras: "Hay un montón de palabras que yo estaba convencida de que eran sinónimos, pero que resulta que solo existen en catalán", explica.

Una de las palabras que más le sorprende que no exista en castellano es maquineta: "Para ellos no existe, ellos lo llaman sacapuntas… Una vez tuve que explicar lo que era", explica la catalana en su vídeo de TikTok.

Sin embargo, la maquineta no es la única palabra que le ha chocado que los madrileños no entendiesen. La catalana también habla sobre el punto de libro o lo que en castellano se conoce como marcapáginas: "No me gustan, ósea, tú no estás marcando ninguna página", explica.

Pero una de las palabras que más le impactó a la catalana cuando llegó a Madrid es chafardear: "¿Cómo no va a existir chafardear? Y un amigo me dijo 'Yo lo entiendo por contexto, pero no existe, aquí se dice cotillear'".

Además, Judith Marcos invita a los madrileños a adoptar chafardear "porque es una palabra magnífica". Aunque solo diga unas cuantas en el vídeo, los comentarios también están repletos de palabras catalanas que no existen en castellano: pica, bambas, rachola o no cal.