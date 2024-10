Un médico afirma que orinar con luz encendida engorda y así responde un farmacéutico español: "Es verdad que..."

Un grupo de investigadores de la Universidad de Hong Kong y de la Universidad de Oxford revisó una docena de estudios diferentes sobre cómo la luz artificial nocturna afecta a nuestro peso. En el metanálisis comprobaron que las personas que se exponen en mayor medida a la luz nocturna artificial tienen un 13% más de riesgo de padecer sobrepeso y un 22% más de probabilidades de sufrir obesidad.

Tras los resultados del análisis, diferentes expertos desarrollaron una serie de teorías, como apagar la luz en el caso de que vayamos al baño por la noche. De esta forma, la iluminación artificial "no afecta a las hormonas" y, por tanto, no favorece una ganancia de peso.

Aunque la teoría tenga parte de razón si prestamos atención a los resultados del estudio, lo cierto es que hay expertos en España que la ponen en duda. En especial, el farmacéutico Fernández, quien explica que esta exposición tiene que ser "de larga duración" para que influya en el peso.

Qué dicen los expertos al respecto

"Es verdad que hay estudios que confirman que la gente que duerme sometida a mucha luz artificial tiene más tendencia a la obesidad", explica el farmacéutico, "que la luz artificial puede afectar a la liberación de melatonina y hacer que tengas un sueño de menor calidad", finaliza.

El sueño es fundamental de cara a la pérdida de peso. La falta de descanso puede reducir nuestra capacidad para quemar calorías, lo que significa que, aunque estemos haciendo ejercicio y comiendo saludablemente, nuestro cuerpo no será tan eficiente quemando grasa si no dormimos bien.

Sin embargo, según el farmacéutico Fernández en TikTok, que la luz artificial influya a nuestro peso, sucede cuando se da una exposición constante de larga duración, no por la exposición puntual a la que nos sometemos cuando vamos al baño.

Además, el experto indica que habría "un problema añadido" si vamos al baño a oscuras, y es que no podríamos encender la luz ni de la mesilla ni del pasillo, por lo que "sin ver nada cómo llegamos hasta allí".

"En mi casa hay muebles, y si ya son traicioneras esas esquinas con luz y de día, imagínate sin ver, vamos, que más de un hueso me voy a romper. No lo veo yo, me parece que voy a seguir dando alguna luz, aunque sea la del móvil, por un tema de orientación", confiesa.