Un chino que vive en España cuenta su experiencia en una peluquería: "El tío no paraba de mirarme"

Los vídeos virales pueden surgir de situaciones cotidianas y transformarse en fenómenos globales. Y si no, que se lo digan este joven de nacionalidad china que ha capturado la atención de miles de personas con su peculiar experiencia en una peluquería.

Su relato, lleno de humor y sorpresa, con una jerga muy española, se ha vuelto un hit en plataformas como TikTok y YouTube, dejando a muchos con ganas de saber más sobre su aventura.

El relato se va volviendo más y más divertido conforme el protagonista, @jiajunyin3, menciona a un chico español que estaba sentado cerca y su reacción le deja, cuanto menos, alucinado.

Un chino en una peluquería española

El protagonista del vídeo se presenta con una mezcla de curiosidad y frustración mientras narra su aventura en las peluquerías españolas. "Cada vez voy a un sitio diferente, es increíble."

"Yo solamente quiero el típico peinado chino", dice con un tono que refleja su incredulidad ante lo que es una actividad tan cotidiana. El joven solo quiere encontrar un corte de pelo que se asemeje al que recibe en su país natal.

Su frustración se intensifica cuando menciona cómo, en China, el servicio de peluquería es diferente. "Voy al de debajo de mi casa y me lo corta diferente", comenta.

La anécdota que todo lo cambia

Uno de los momentos más destacados del vídeo de TikTok es cuando el protagonista narra una experiencia particularmente graciosa. "Una vez, debajo de mi casa, me estaba cortando el tío el pelo, me lo estaba dejando al uno, y por eso me cobra 7 u 8 euros", relata.

La situación se torna más cómica aún cuando el joven describe cómo el jefe de la peluquería interrumpe el corte para corregir al peluquero. "Pero el tío lo hacía así, pam pam pam, y aun haciendo eso, vino el jefe, le cogió la máquina y dijo: 'no lo hagas así, hazlo así'."

"Le enseñó un poquito cómo cortar con la maquinilla y yo me pregunto, este tío que me corta el pelo, realmente qué es. ¿Un becario?" La frase, cargada de ironía, provoca risas y deja a la audiencia reflexionando sobre la calidad del servicio y la experiencia del personal.

El final más inesperado

El relato se vuelve aún más divertido cuando menciona a un chico español que estaba sentado cerca. "Había un chico español sentado que no paraba de mirarme", comenta con sorpresa el joven chino.

"Yo me levanté y me fui." Este momento finaliza el vídeo de manera perfecta, añadiendo un toque de desconcierto y diversión que ha resonado con muchos espectadores. La mezcla de culturas y situaciones inusuales es lo que hace que este vídeo sea tan atractivo y viral.