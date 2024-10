Sánchez se reparte RTVE con sus socios radicales tras exigir "independencia y pluralismo" a los medios privados

Hace tiempo que Pedro Sánchez transmite una obsesión por el panorama de medios de comunicación. De hecho, ha explicado públicamente varias veces que, en su opinión, hay un pronunciado desnivel a favor de la derecha.

En ocasiones ha puesto el foco de esa sensación en los medios públicos, empezando por RTVE. Parte de esa obsesión está en el plan de regeneración presentado en septiembre y que ahora debe ser desarrollado para, por ejemplo, cambiar los criterios de reparto de publicidad institucional o dar transparencia a la propiedad de los medios. En ese plan no se incluyeron los medios públicos.

En realidad, la idea es excluir al PP, el partido más votado en ambas Cámaras o, como mínimo, reducir su capacidad de negociar y su representatividad. Eso, tras haber exigido a los medios privados "independencia y pluralismo" en el plan de regeneración.

En la pasada legislatura, uno de los pocos pactos de Sánchez con el PP fue sobre RTVE, cuando aún lideraba ese partido Pablo Casado. Pero Moncloa ha dejado dicho en numerosas ocasiones que el desarrollo y las consecuencias de ese pacto no le han gustado. No sólo por la inestabilidad corporativa de RTVE en los últimos años, sino también porque no contribuía a lo que consideraban como "desnivel mediático a favor de la derecha".

Por eso, llevaban tiempo en la Moncloa trabajando en una fórmula que permitiera poner freno a esa inestabilidad pero, sobre todo, asegurar el control de la radiotelevisión pública, aun a costa de sacar al PP de la corporación.

Se trataba de llevar a la práctica lo que amagaron para el CGPJ rebajando las mayorías y eludir así el bloqueo del PP. Finalmente no se atrevieron a aprobarlo, aunque sus socios les jalearon para hacerlo.

Ahora Sánchez se salta otra línea sobre instituciones que siempre han tenido consenso entre los dos grandes partidos. Hace poco fue el Banco de España y ahora es RTVE.

Este martes se ha aprobado el decreto que permitirá que haya una RTVE con un consejo en el que sólo estén el PSOE y sus socios parlamentarios. La fórmula consiste en mantener la mayoría reforzada para elegir a los miembros del Consejo, con un sistema antibloqueo para que una mayoría absoluta pueda decidir si no hay acuerdo entre PSOE y PP.

Pero, sobre todo, incluyendo una discriminación al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, de tal forma que esta Cámara sólo elija cuatro miembros y el Congreso a 11. Antes eran seis del Congreso y cuatro del Senado.

De esa forma, diluyen el poder del PP, hacen irrelevante que participe en el acuerdo sobre RTVE e incluso que tenga que negociar en inferioridad de condiciones. Muy por debajo de lo que les permitiría su mayoría absoluta del Senado y ser el partido más votado en el Congreso.

Discriminación al Senado

El decreto eleva además a seis años la duración del mandato de los consejeros, sin posibilidad de ser removidos si hay mayorías suficientes, con lo que llegarán en el cargo hasta 2030, garantizando así hasta entonces la mayoría del PSOE y sus socios.

Altas fuentes del Gobierno dan por seguro que el PP no aceptará entrar en el consenso para renovar el consejo de RTVE, incluso que se pueda negar a que el Senado nombre a los cuatro consejeros que le corresponden a esta Cámara.

Sin acuerdo, el PSOE podrá elegir en el Congreso a 11 miembros, dando entrada a ERC, Bildu, Junts, Podemos o PNV apoyándose en la mayoría absoluta de la investidura.

Aunque el PP elija con mayoría absoluta en el Senado a sus cuatro consejeros, estará en minoría clarísima en el Consejo de RTVE, pero si se niega a elegirlos no podrá impedir que se constituya sólo con los del Congreso.

De hecho, esas fuentes explican que se ha elevado precisamente a 15 el número de consejeros para que con los 11 del Congreso pueda constituirse y funcionar. Con seis no podría hacerlo.

Así se hace a pesar de que la propia Constitución no discrimina entre el Congreso y el Senado a la hora de designar a los miembros de instituciones tan relevantes como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

De paso, Sánchez hace nuevos gestos hacia sus socios parlamentarios al plantearles la posibilidad de entrar en el consejo de RTVE. Lo que el ministro Óscar López llamó este martes "el Consejo más plural de la historia". Sin embargo, el decreto contraviene el espíritu del reglamento europeo invocado por Moncloa en su momento para cambiar las normas que regulan los medios con la supuesta finalidad de ahondar en la regeneración democrática.