Así es Anisha, la mujer que ha conquistado al príncipe de Brunéi: aristócrata y amante de la moda y de Cádiz

Atrás quedarán los días de soltero de Abdul Mateen (32 años), el príncipe de Brunéi más deseado. El hijo del sultán del país, Hassanal Bolkiah (77), y de su exmujer, Hajah Miriam Abdul Aziz (67) ha sido reconocido como uno de los royals más atractivos del continente asiático. Ahora, una mujer ha conquistado su corazón.

La corte de Brunéi anunció este pasado domingo, 8 de octubre, el compromiso del popular príncipe, que se dará el 'sí, quiero' el próximo 7 de enero en un ansiado evento que, tal y como dicta la tradición, se alargará hasta diez días. "Por orden real de Su Majestad el Sultán Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah de Brunéi Darusalam, el palacio ha anunciado que la próxima boda de Su Alteza Real el Príncipe Abdul Mateen y Anisha Isa Kalebic se celebrará del 7 al 16 de enero de 2024", comunicada la Casa Real.

Abdul siempre ha sido admirado no sólo por su estatus real, sino también por su belleza y su físico encantador. Prueba de ello son sus 2,4 millones de seguidores en Instagram, que lo convierten en todo un influencer. La noticia del matrimonio ha sorprendido a miles de ellos.

El príncipe Mateen, su cuñado el príncipe Bahar ibni Jefri Bolkiah, su hermana Azemah y Anisha, su prometida. Redes sociales

Él es el último hijo de la pareja -que no del Sultán, pues en total tiene 12- que quedaba por casarse. Sus hermanas, la princesa Fadzilah y la princesa Azemah, ya lo hicieron en enero de 2022 y 2023 respectivamente. El cuarto hermano, Abdul Azim, falleció en 2020 a los 38 años sin que se compartieran las causas de su muerte.

La afortunada que ha conquistado el corazón de Mateen es Anisha Rosnah Isa Kalebic (29). Su nombre saltó a la palestra hace ya varios años, cuando ya comenzaron los rumores de que ambos mantenían una relación tras unas imágenes compartidas en su Instagram en las que aparecían juntos y muy cómplices.

El príncipe Abdul Mateen. Redes sociales

El que ocupa el puesto sexto en la línea de sucesión al trono se licenció en Política Internacional por la King's College de Londres y realizó un posgrado en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad en la capital británica. Es piloto de helicóptero y militar, formándose en la misma escuela que los príncipes Guillermo (41) y Harry (39), la academia de Sandhurst.

Entre sus grandes pasiones destacan el polo y el deporte. Su vida puede acapararse a la de otros royals internacionales y siempre acompaña a su padre en los viajes oficiales, estando incluso entre los invitados al Jubileo de Platino de la difunta Isabel II y la coronación de Carlos III (74).

La vida de Anisha

Sin embargo, la mayor intriga de su vida y el misterio que le rodea es la mujer con la que compartirá el resto de su vida, Anisha. Fue hace más de un año cuando la joven se vio obligada a cerrar sus cuentas en las redes sociales por el revuelo que se formó tras relacionarla como la nueva novia del príncipe. El único perfil que todavía permanece abierto es @anishaskitchen, donde la joven comparte sus deliciosas recetas y muestra su hobby y devoción por la hostelería con sus casi 23.000 followers. Abdul es uno de ellos.

Anisha, en una imagen de las redes sociales.

Nació el 6 de noviembre y es nieta del aristócrata Isa Bin Ibrahim, asesor del Sultán y Fiscal General Adjunto y viceministro en los años 1968 y 1970, así como ministro del Interior hasta 2005. Su hermano, Danial Deen Isa Kabelic, es uno de los mejores amigos del príncipe y los tres se conocen desde que eran pequeños.

Anisha proviene de una familia de las familias más poderosas del país. Su abuelo, además de ser una de las personas más cercanas al Sultán, fue presidente de la compañía Royal Brueni Airlines. El padre de este fue también Primer Ministro de Brunéi desde 1959 hasta 1961 y fue secretario general del sultán Omar Ali Saifuddien III. De ahí que la relación entre las familias de Anisha y Abdul se remonte a tantos años atrás.

Ella también estudió en la prestigiosa Universidad de Bath, en Reino Unido, donde creció durante varios años. Además de la hostelería, es una amante de la moda, llegando incluso a tener un negocio relacionado con el sector: Silk Collective, tal y como apuntan varios medios asiáticos. La mayoría de las prendas de la firma son vestidos y piezas de satén.

Anisha, en una imagen de las redes sociales.

Además, le encanta viajar. Uno de sus últimos viajes fue casualmente España, con motivo del 52 Torneo Internacional de Polo Andalucía, en Sotogrande, Cádiz, a finales de julio de este año. El príncipe, como no, fue uno de los jugadores de la competición del equipo MB Polo Brunéi, sin embargo, no se llevó el trofeo vencedor.

"Si bien el resultado de ayer no fue el que esperábamos, estamos orgullosos de lo que logramos al llegar a la final de este torneo extremadamente competitivo. Gracias a todos los que han formado parte del viaje de MB Polo, no podríamos haberlo hecho sin vosotros", señala el equipo en la cuenta oficial de Instagram. Esta no es la primera vez que viajan a España. En 2017 y en 2019 también aterrizaron en Cádiz para la misma competición de polo. Ese último año sí se llevaron el premio a casa.

Anisha, su hermano Danial y el príncipe Abdul Mateen. Redes sociales

En las imágenes compartidas durante su estancia en nuestro país el pasado mes de julio, Anisha ya llevaba el anillo de pedida. En dicha captura, luce una espectacular joya de diamantes, lo que significa que en ese mes la pareja ya estaba comprometida. Por el momento, y ya que Anisha desapareció de las redes sociales, el futuro matrimonio no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, los fans de Mateen ya le dan la enhorabuena y esperan que sea lo más afortunado posible en el amor.

Diez días de boda

La celebración se llevará a cabo el próximo 7 de enero y durará hasta el 16 del mismo mes. Los eventos incluyen varias recepciones, cenas y hasta recorridos por los alrededores de Bandar Seri Begawan, la capital de Brunéi.

El príncipe Mateen, su cuñado el príncipe Bahar ibni Jefri Bolkiah, su hermana Azemah y Anisha con el anillo. Redes sociales

Los actos "comenzarán con la propuesta de matrimonio en el Palacio Istana Nurul Iman en una jornada inaugural que incluirá las actuaciones de los músicos que trabajan en la casa real", profesaba el comunicado. El día 11 se realizarán votos matrimoniales en la mezquita del sultán Oma Ali Saifuddien, el 14 el desfile por la ciudad y el 15 el gran banquete, al que se espera que acudan numerosos rostros conocidos de la jet set internacional.

