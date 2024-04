El aniversario de bodas más difícil del príncipe Guillermo y Kate Middleton: la tradición que podría romperse

El 29 de abril es una fecha marcada en rojo para siempre en el calendario de la familia real británica. En 2011, el príncipe Guillermo (41 años) y Kate Middleton (42) unieron sus vidas en una boda que tuvo lugar en la abadía de Westminster después de años de noviazgo.

A partir de ese momento, se convirtieron en uno de los matrimonios reales más queridos y respetados en el mundo. Este lunes, se cumplen 13 años de aquel día que quedará marcado para siempre en sus vidas. Sin embargo, no va a ser un día fácil ni para ellos ni para el resto de su familia.

Suelen pasar esta cita en privado y sin opulentas celebraciones, y así va a seguir siendo al menos por este año. Pero sí que hay una tradición que han mantenido años tras año y que podría cambiar en esta ocasión.

Ya sea un cumpleaños o un aniversario, los príncipes de Gales suelen compartir a través de sus redes sociales imágenes del protagonista del día. Así lo hicieron hace solo unos días en el sexto cumpleaños de su hijo pequeño, Louis. No estaba prevista la publicación de ninguna fotografía, pero Kate decidió romper su silencio tras su diagnóstico de cáncer para felicitarle públicamente.

Medios británicos han asegurado cuál es la decisión que ha tomado el matrimonio respecto al 13º aniversario de bodas: "La princesa ha pedido tiempo, espacio y privacidad en este momento difícil y es poco probable que haya una conmemoración pública de algún tipo". Por tanto, no se espera que compartan ninguna foto en el día como si han hecho en otra ocasiones, aunque podrían saltarse sus propias normas y publicarla por su cuenta.

El pasado año, la pareja publicó una imagen en la que aparecen ambos montados en bici y muy sonrientes. Casi dos millones de personas reaccionaron a esta fotografía, lo que confirma lo queridos que son.

El matrimonio pasará este día en la intimidad de su casa y rodeado de sus hijos. Expertos reales han afirmado que Guillermo está decidido a "mimar" a Kate más que nunca. Pero esta no es la única fecha importante a la que van a tener que hacer frente la pareja esta semana: el próximo 2 de mayo su hija Carlota cumplirá 9 años. De no haber publicado nada para su hijo pequeño, no extrañaría la falta de una felicitación para la mediana de la familia. Pero al haber roto su silencio, Kate y Guillermo están casi obligados a repetir la tradición con Carlota.

Unas fechas difíciles

Cuando se anunció la baja de Kate Middleton, el comunicado aseguró que su regreso estaba previsto para después de Semana Santa. Sin embargo, una vez se hizo público su diagnóstico esto cambio. Serán los médicos quienes, dependiendo de la evolución de la princesa, marquen los tiempos para su exposición pública.

Guillermo está teniendo que hacer frente a una época negra tanto para él como para el resto de Windsor. Criticado por sus ausencias, el heredero al trono ha sido un apoyo fundamental tanto para su padre, Carlos III, como para su mujer.