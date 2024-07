El viaje de Sara Carbonero junto a su madre, Goyi, a su casa de Toledo: sus planes de verano y un feliz cumpleaños

Sara Carbonero (40 años) ha comenzado sus vacaciones de verano y, como marca su tradición, ha recalado unos días en un enclave muy especial para ella: su pueblo toledano, Corral de Almaguer. La presentadora disfruta de un período de asueto en este municipio tan singular para ella y su familia, donde cuenta con un fabuloso inmueble en el centro de la localidad.

Carbonero ha compartido a través de sus redes sociales este plan familiar, junto a sus hijos, Martín y Lucas, una íntima amiga, su hermana, Irene Carbonero, y el hijo y el marido de ésta. El motivo de esta estancia en Corral de Almaguer, más allá del festejo y disfrute del verano en sí, es la celebración del 36º cumpleaños de la hermana de Sara.

"De todos los viajes, el más intenso, profundo y necesario siempre será hacia nosotros mismos. (...) Gracias, vida, porque aunque estos años no me estás dando mucha tregua y me estás retando fuerte, el aprendizaje no sería el mismo sin tanta piedra en el camino ", ha reflexionado Carbonero junto a varias fotos de la fiesta, celebrada en la intimidad de su casa.

[Sara Carbonero, preocupada y pendiente de la salud de su madre, Goyi Arévalo: una vida discreta y su papel de abuela]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sara Carbonero (@saracarbonero)

Gracias al material gráfico que ha facilitado Sara se puede ver que en estos días toledanos la exmujer de Iker Casillas (43) también ha compartido tiempo con su abuela materna, "a la que se le va olvidando nuestro nombre, pero no nuestras historias de cuando éramos niñas. Es lo más salvaje que podemos vivir", ha posteado en Instagram.

EL ESPAÑOL confirma que al lado de Sara y de su hermana Irene también está su madre, Goyi Arévalo. De acuerdo a los datos que maneja este medio, Sara e Irene "no dejan sola" a su madre en ningún momento. Las hermanas Carbonero se turnan para acompañar a su progenitora en un delicado momento de salud.

Sara Carbonero y su madre, Goyi, en una fotografía tomada en marzo de 2017, en Madrid. Gtres

Fue el pasado mes de marzo cuando este medio desveló que Goyi está haciendo frente a un bache. Tal y como hizo la propia Goyi cuando Sara fue operada en 2022, ahora es su célebre hija quien está al quite y a la vera de su progenitora. Arévalo se ha convertido así en la máxima preocupación de Carbonero.

Huelga decir que la progenitora de la que fue pareja sentimental de Casillas está muy unida a sus hijas, motivo por el cual en los últimos tiempos pasa largas temporadas en Madrid. Unas estancias especiales para disfrutar de Sara e Irene, y de sus queridos nietos, Martín, Lucas y el pequeño Leo, fruto éste último de la relación de su hija Irene y su esposo, Patricio.

Goyi se desvive por los pequeños de la casa y siempre que puede ejerce de abuela: un papel que disfruta especialmente. En estos días de julio de 2024, Goyi también está disfrutando de sus nietos en Corral de Almaguer. Debido a su bache de salud, la madre de Sara pasa más tiempo entre Madrid y Navarra, pero siempre que tiene ocasión viaja a su casa, a su raíz: Corral de Almaguer.

EL ESPAÑOL ha conocido que "hace unas dos semanas" Goyi fue vista paseando por las calles del pueblo, municipio en el que ella y su familia son muy queridos. Desliza quien puede hacerlo que Goyi está fuerte. El vínculo de Sara con su madre siempre ha sido irrompible. Hace unos meses, con motivo del Día de la Madre, Carbonero le dedicó unas líneas en sus redes: "Te quiero, guerrera".

Tiempo antes, deslizó en su muro: "Mamá. Siempre, siempre hay un camino

y si no, nos lo inventamos". En los últimos años, su vida transcurre más en Madrid y Navarra -donde se trata, en la Clínica Universitaria de Navarra, en Pamplona-, que en Corral de Almaguer, aunque siempre termina regresando a su querido pueblo. Goyi, como toda madre, es clave en la vida de Sara Carbonero.

La discreta madre que siempre estuvo y está a la sombra de su hija. No se separa de ella en este nuevo susto de salud. Lo cierto es que en los últimos años la familia Carbonero-Casillas no ha conocido precisamente buenas noticias y ella, Goyi, siempre ha estado al pie del cañón.

Goyi, hecha a sí misma

A este periódico llegaron, hace un tiempo, testimonios que se deshicieron en halagos hacia Goyi. Contaron que está disfrutando de sus nietos más que nunca, pasa más tiempo con ellos. Apuntó alguien que bien lo sabía que Goyi Arévalo es una mujer "hecha a sí misma".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sara Carbonero (@saracarbonero)

Por más que se le presupongan ahora comodidades pecuniarias y de todo tipo por ser la madre de Sara Carbonero, no ha tenido una vida fácil. A veces vivir en un pueblo, siendo alguien conocido o reconocido, no es sencillo.

Hace unos años, Goyi lo pasó muy mal cuando se separó de su marido: "Fueron tiempos complicados, pero ella siempre supo estar en su sitio". Se rehízo pronto y se puso a trabajar.

Tal y como se desveló en exclusiva a este medio en febrero de 2021, Goyi formó parte del personal de una de las dos residencias de ancianos de que dispone el pueblo toledano de Corral de Almaguer. En concreto, ejerció "como auxiliar" de la residencia Río Riánsares. Un trabajo, se cuenta, que le sirvió, sobre todo, "para tener la mente ocupada" en esos momentos tan complicados.