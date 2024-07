El favorecedor vestido de Sassa de Osma con el que brillar este verano: estampado de flores y escote en V

La princesa Alessandra de Osma (36 años) es todo un referente de estilo, y siempre asiste impecable a todos sus compromisos. Por eso cuando en abril de 2021 hacía público su perfil de Instagram, dejando al descubierto su lado más personal y su pasión por la moda, muchos entendieron que sería un éxito rotundo: daría lecciones de moda diariamente.

Y no se equivocaban. Desde entonces, además de compartir las novedades de su exclusiva firma de bolsos, Moi and Sass, la mujer de Christian de Hannover (37) ha mostrado los detalles de un sinfín de looks que no han hecho más que confirmar su exquisito gusto por el buen vestir.

Así ha ocurrido en una de sus últimas publicaciones. Sassa de Osma ha lucido un vestido con el que da su particular bienvenida al buen tiempo: el verano. Un diseño, qué duda cabe, elegante a la par que fresco y colorido. El vestido lo firma Silvia Tcherassi y puede ser tuyo por 990 euros.

"Concierto en verano. Una linda noche con los Gypsy Kings", ha publicado Sassa de Osma en las últimas horas. Para esa noche tan especial, la nuera de Ernesto de Hannover (70) ha confiado en un "vestido midi con escote en V. Mangas largas vaporosas. Cintura con detalle de giro. Tirantes para atar en la espalda".

Y se añade desde la página web: "Falda en forma de A. Estampado abstracto multicolor. Cremallera invisible en la espalda. Botones de tela en la parte superior de la espalda". El diseño está fabricado en lino y algodón. Se recomienda que se efectúe una "limpieza en seco" y se apunta que el vestido está "hecho en Colombia".

Está disponible en diferentes tallas y colores. Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar: "Love this colourful piece on you", "Ella siempre impecable", "Belleza peruana", "Preciosa y elegante como siempre".

Sobre Silvia Tcherassi

"Verdadera pionera, innovadora y creadora de tendencias, Silvia Tcherassi es una de las principales figuras de la moda. Ha recibido uno de los más altos honores de Francia: el Officier de L'Ordre Arts et Lettres -Oficial de la Orden de las Artes y las Letras-, una distinción otorgada a los líderes de la comunidad artística internacional por su contribución y compromiso con el servicio cultural", se puede leer desde la página de la firma.