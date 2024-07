Felipe y Letizia vuelven juntos a París tras cuatro años: así fue su anterior viaje a Francia, días antes del confinamiento

París ya está preparada para acoger los Juegos Olímpicos, que comenzarán este próximo viernes, 26 de julio, con una ceremonia inaugural que reunirá a las principales casas reales europeas. Entre ellas, la española. Felipe VI (56 años) y Letizia (51) asistirán al acto de apertura, abierto a todo público, a orillas del río Sena. Cabe recordar que será la primera vez que acudirán a este evento multideportivo en calidad de Reyes. La anterior está fechada en 2012, cuando todavía eran Príncipes de Asturias.

Así, se trata de su regreso a los Juegos Olímpicos después de 12 años y de su vuelta a París en conjunto tras cuatro años. Aunque en los últimos tiempos Felipe VI ha asistido en varias ocasiones a la capital francesa, la última vez que lo hizo con Letizia tuvo lugar en marzo de 2020, días antes de que se decretara el confinamiento en España a causa de la Covid-19.

Entonces, los Reyes volaron a la capital francesa para acudir al homenaje a las víctimas del terrorismo. Tuvo lugar el 11 de marzo del año marcado por la pandemia y estuvo presidido por Emanuel Macron (46) y su mujer, Brigitte (71). Entonces, Felipe y Letizia llegaron al palacio del Elíseo, donde el presidente y la primera dama les ofrecieron un almuerzo en su honor. Más tarde se desplazaron a Trocadero, donde se celebró el acto en cuestión.

Felipe VI y Letizia con los Macron en el Palació del Elíseo. Marzo de 2020. Gtres

Un viaje exprés en el que el coronavirus marcó la agenda. El acto estuvo en el aire hasta el último minuto, pero Macron decidió mantenerlo por su simbolismo. Era la primera que Francia conmemoraba esta jornada de recuerdo a los afectados, que la Unión Europea instauró por los atentados que se cometieron en Madrid un día como éste, pero en 2004.

No obstante, los Reyes, así como los Macron, tomaron previsiones. En aquel momento, todavía no era obligatorio el uso de mascarillas. Pero no hubo contacto físico entre ellos y se saludaron a distancia. El acto en homenaje a las víctimas, además, se llevó a cabo al aire libre, en una jornada fría y nublada que obligó a Sus Majestades a lucir abrigo y bufanda.

Sólo tres jornadas después de aquel viaje, el 14 de marzo, el Gobierno aprobó declarar el estado de alarma en todo el territorio español para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Un día después, el 15, comenzó el confinamiento.

Tras aquel viaje, Felipe VI volvió a París en varias ocasiones. Pero siempre en solitario. En noviembre de 2021, el Rey viajó a la capital francesa para asistir a la IV edición del Foro de París sobre la paz. En 2022, fueron varias las travesías que hizo al país galo. Sobre todo, por eventos deportivos: final del Roland Garros y final de la UEFA Champions League, para apoyar a Rafa Nadal (38) y al Real Madrid, respectivamente.

Los Reyes junto a los Macron en el homenaje a las víctimas del terrorismo. Gtres

Fue en octubre de 2023 cuando se produjo el último viaje del rey Felipe a París, para visitar la sede del consejo de la organización para la cooperación y el desarrollo económicos (OCDE).

Ahora, el soberano regresará a la Ciudad de la Luz junto a la reina Letizia en el marco de la celebración de los Juegos Olímpicos. Aunque la ceremonia de inauguración tendrá lugar el viernes, 26 de julio, aterrizarán a la capital francesa este jueves, 25.

En su primera jornada en Francia, asistirán la recepción a los miembros del Equipo Olímpico Español, en la embajada de España en París. Más tarde, se desplazarán al emblemático Museo del Louvre, donde está prevista una cena ofrecida por el Comité Olímpico Internacional.

El viernes, 26 de julio, antes de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, se reunirán con los Macron en el palacio del Elíseo. Una recepción ofrecida por el presidente de la República Francesa, en el mismo escenario en el que se encontraron hace cuatro años.