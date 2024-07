Ana Boyer ha lucido el mono más elegante con el que se ha convertido en la invitada perfecta

A pesar de ser verano, los eventos no dejan de sucederse. Parece que el de bodas, bautizos y comuniones ya ha pasado, pero todavía quedan algunas de estas fechas importantes en las próximas semanas.

La elección de estilismos para estas citas no es una tarea fácil, ya que hay una infinidad de opciones y no siempre se encuentra el modelo perfecto a la primera. Aunque hay mucha oferta de de invitada, no todos se ajustan al precio que se desea.

Ahora Ana Boyer (35 años) ha mostrado a sus seguidores una de sus opciones favoritas y con la que arrasar en cualquier cita. Ha demostrado tener el mismo estilo que su madre, Isabel Preysler (73), lo que le ha llevado a colaborar con una reconocida firma de moda.

Ana Boyer ha apostado por lucir un mono súper elegante que es perfecto para convertirse en la invitada perfecta. Se trata de una prenda que pertenece a la colección AQUA de la firma Trucco. Tiene un precio habitual de 130 euros, pero se encuentra actualmente rebajado a 88 euros.

Es un mono largo confeccionado en un tejido fino, elegante y semisatinado que es cómodo, fresco y elegante para esta época de verano. Se caracteriza por tener la pierna ancha, el cuello redondo con drapeado y sin mangas. Es de color azul medio, lo que confirma que es una opción perfecta para estas citas tan importantes.

Además, se une un cinturón a tono que ciñe la figura y se adapta a la perfección al cuerpo de quien la lleva. Es una tonalidad perfecta y que se puede combinar con todo tipo de prendas. Sin embargo, una de las mejores opciones es lucir el mono con accesorios en color plata.

Está disponible en la web de la firma en dos tallas: 38 y 44, ya que el resto se encuentra agotada. Para las que les convenza este modelo, la firma ofrece otros muy similares y que son igual de elegantes y que también se encuentran rebajados a un precio sensacional.