Luis y Amina, los mellizos de Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo, cumplen 23 años: su dispar imagen pública

Aunque pertenecen a la ilustre Casa de Alba, Luis y Amina Martínez de Irujo prefieren mantenerse en un discreto segundo plano. En los últimos meses, no obstante, han copado el foco. Indirectamente, se han visto salpicados por las polémicas fotos de su madre, Genoveva Casanova (47 años), con el rey Federico de Dinamarca (56). Así, con mayor repercusión mediática, llegan a sus 23 años.

"Es un tema que ya se verá en los tribunales, porque le han hecho mucho daño a ella y a mis hijos. Están teniendo que sufrir mucho con esta historia, pero ya están todas las historias en trámite. El daño que le han hecho a ella y a mis hijos no lo perdono", zanjó Cayetano Martínez de Irujo (61) en Espejo Público el pasado enero, en plena tormenta mediática por las fotos de Genoveva y Federico durante una cita en Madrid.

De esta manera, el conde de Salvatierra no sólo defendía a su exmujer. También procuró que sus hijos se mantuviesen al margen de una polémica que dio la vuelta al mundo. Ni Luis ni Amina se han pronunciado en alguna ocasión sobre ello, siguiendo su habitual línea discreta. Pero el escándalo, indirectamente, también ha puesto sus nombres en la ola informativa.

Luis y Amina en el bautizo del hijo de los condes de Osorno. Gtres

En su momento, informaron a EL ESPAÑOL que la mayor preocupación de Genoveva era que el escándalo afectara a sus mellizos. Ambos llevan una vida tranquila en Londres, donde se afincaron hace unos años por motivos académicos, y buscan mantenerse al margen de todo. Hace un tiempo tomaron la decisión de no ser personajes públicos ni aparecer en prensa, al menos por voluntad propia.

Sus padres han intentado respetarlo y no en vano, resultó especialmente curioso el gesto que tuvo Cayetano Martínez de Irujo cuando publicón por primera vez en su perfil de Instagram una fotografía de Luis y Amina.

El duque de Arjona, muy orgulloso, rompió con su discreción y compartió un selfie de los mellizos, quienes posaban juntos y sonrientes desde una playa. No lo acompañó de ninguna descripción y sólo dio protagonismo a una imagen que ya no forma parte de su feed. Cayetano Martínez de Irujo, quizá por esa misma línea discreta que buscan sus hijos, no dejó rastro de aquella cariñosa instantánea.

Pese a ello, este último año se ha podido ver a Luis y Amina en varias ocasiones. Todos ellos, encuentros familiares que, por ser quiénes son, se han convertido en noticia. La joven, eso sí ha tenido mucha más proyección pública que su hermano. Una dispar situación que podría ser casual o estar relacionada a su rutina.

Amina junto a su madre, Genoveva Casanova, en las calles de Madrid. Gtres

El pasado 24 de mayo, su última imagen pública, acudieron juntos al bautizo del hijo de los condes de Osorno. Carlos Fitz-James Stuart (32) es su primo paterno y no quisieron perderse esta especial cita familiar. Siempre juntos y con total naturalidad, se les vio compartir confidencias con varios de los Alba. Cinco días antes, los medios gráficos también mostraron fotos de ambos en la hípica, una de las grandes aficiones de su progenitor. En el encuentro, de hecho, estuvo Cayetano junto a su pareja, Bárbara Mirjan.

Entre una cita y otra, también se vio a Amina disfrutar de un paseo por las calles de Madrid. La joven acompañaba a su madre, Genoveva Casanova, que poco a poco comenzaba a volver a la vida pública tras el escándalo con Federico de Dinamarca.

Amina, además, ha acompañado a su padre en citas que son muy importantes para él. El pasado 16 de abril, compartió carroza con Cayetano Martínez de Irujo durante la Feria de Abril, celebración que es habitual en la agenda del conde de Salvatierra. Un mes antes, en plena Semana Santa, también se les vio juntos en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, lugar donde reposan los restos de la duquesa de Alba.

Luis ha aparecido mucho menos que su hermana, presumiblemente por sus compromisos profesionales. En la actualidad, según consta en su perfil de LinkedIn, está trabajando como analista corporativo en la sede británica de JP Morgan. Amina, según ha trascendido, sigue formándose tras estudiar Lengua, Cultura y Comunicación, en Inglaterra.

Amina y Cayetano Martínez de Irujo en la Feria de Abril. Gtres

En lo que a redes sociales se refiere, también Amina tiene mayor proyección pública. No comparte post desde agosto de 2023, pero su perfil está abierto. Luis, en cambio, tiene su cuenta cerrada a un selecto grupo de amigos y nunca ha hecho una publicación.