El motivo del viaje de Miki Nadal y su pareja, Helena, a Ibiza: por qué viven separados y el gran misterio de su boda

Miki Nadal (56 años) y su razón de amor, la empresaria Helena Aldea, están atravesando un dulcísimo momento, marcado por la cuenta atrás para el alumbramiento de su segunda hija en común, a la que llamarán Ángela. De acuerdo a los tiempos marcados, la tercera hija del célebre comunicador vendrá al mundo antes de que finalice el período estival.

Hace unos días, a principios del mes de julio, la dupla fue inmortalizada en la isla pitiusa de Ibiza, en compañía de unos amigos. En las instantáneas que ha facilitado en los últimos días la agencia Gtres se puede ver el avanzado estado de gestación de la empresaria alicantina, la cual no se desprendió en ningún momento de su vestido con estampado de jirafas.

Quien sí se dio un refrescante baño fue Miki Nadal, en compañía de unos amigos. EL ESPAÑOL ha podido conocer que, al cierre de este artículo, Miguel -como lo conoce su entorno más próximo- y su pareja continúan apurando sus días de asueto y aterrizarán en la capital de España en breve. El motivo de aquella escapada a Ibiza se debió, principalmente, al cumpleaños de ella. Aldea cumplió 37 espléndidos años.

Helena Aldea y Miki Nadal, a principios del mes de julio, en Ibiza. Gtres

Para festejar su gran día, Helena planeó una escapada con amigos y junto a Miki Nadal. Fue un aniversario muy especial. Se explica que los enamorados están disfrutando especialmente de su primogénita, Galatea. Tal y como hiciera con su primera hija, la intención de Helena es dar a luz en Madrid, en su centro médico de confianza.

El hecho de que el alumbramiento de Ángela sea inminente ha provocado, según detallan a este medio, que estas vacaciones tengan cierto aire de improvisación para Miki y Helena. En otro orden de cosas, hace un tiempo EL ESPAÑOL informó de que la pareja se planteó instalar su centro de operaciones, su residencia, en la capital de España, una vez convertidos en padres.

Miki Nadal y Helena Aldea, mirándose, cómplices y enamorados.

No obstante, ahora se confirma que ese momento, esa ilusionante etapa en común, nunca se ha producido como tal. Miki y Helena siguen viviendo separados, marcados por la distancia geográfica que, en este caso, provoca el trabajo. Ella regenta en la Comunidad Valenciana una empresa, una tienda de moda llamada Capriche.

Un proyecto que le obliga a pasar gran parte de su tiempo lejos de Madrid, ciudad donde reside Nadal. Cierto es que Aldea pasa temporadas, días sueltos en Madrid, en la casa donde vive Miki, pero aún no han dado el paso formal de convivir bajo el mismo techo. Se han adaptado muy bien a esta forma de vida, sobre todo Helena, a caballo entre Alicante y Madrid.

La pareja está feliz y, de momento, no se planea hacer un cambio en sus vidas. Tampoco pasar por la vicaría. Miki y Helena llevan tiempo pensando en boda, al menos así se comenzó a trasladar a este medio en 2023. Desean, si no un gran festejo, "formalizar" su historia de amor, pero, a la luz de los datos que arrojan varias fuentes, ese momento aún no ha llegado.

Su entorno desconoce todo lo que tenga que ver con boda. Quien bien frecuenta a la pareja, aporta: "También te digo, cuando lo hagan seguramente no se entere nadie. A lo sumo, un post en Instagram". Hace un tiempo, sobre la no boda, otra fuente deslizó: "Su primera hija les ha cambiado los planes, pero boda de momento no. Algo harán para formalizar, pero tiempo al tiempo".

Fue el pasado 14 de febrero, Día de San Valentín, cuando Miki anunció que la familia Nadal Aldea crece: "Pienso decirle a Helena todo lo que la quiero y la admiro. Hoy es el día de gritarle al mundo lo felices que somos de ser pronto cinco en la familia. La familia que siempre había soñado".

Para Helena Aldea se trata de su segunda hija, mientras que para el presentador será su tercera experiencia en la paternidad. Su primogénita, Carmen, llegó al mundo hace casi nueve años, fruto de su relación con Carola Escámez. Nadal y Aldea viven su momento más dulce, esa -nueva- ansiada espera que los marcará por siempre.

El éxito de Helena

Helena es una exitosa empresaria que, después de haber estudiado Periodismo, optó por dedicarse al mundo de la moda, de la mano de su hermana. Ambas, emprendedoras, probaron suerte en el mundo empresarial con su tienda de moda Capriche. Se trata de una marca respaldada y de renombre en el mundo de la moda y televisivo. La marca de las mujeres que sonríen, como se define en la web.

Helena es la cofundadora, y rostros tan conocidos como Chenoa (49), Cristina Pedroche (35) o Paula Echevarría (46) la han ayudado con sus lanzamientos, y en la página de la tienda es habitual ver a muchas celebrities e influencer luciendo sus diseños. Helena y su hermana comenzaron vendiendo ropa multimarca, pero el pasado mes de noviembre lanzaron su propia colección, Caótica.