Así fue el primer viaje oficial del rey Felipe VI en solitario: a Colombia, con 15 años y el recado de Juan Carlos I

El 31 de mayo de 1983 es una fecha que Felipe VI (56 años) siempre recordará. Un jovencísimo heredero al trono, que por aquel entonces tenía 15 años, daba un paso al frente en su formación y ponía rumbo por primera vez a Colombia. Lo hacía solo y con la representación de la Jefatura del Estado bajo el brazo.

Ahora el monarca español va a volver a revivir todos estos recuerdos, pero esta vez no va a ser el protagonista de la cita. Este viernes, 12 de julio, la princesa Leonor (18) seguirá sus pasos y se desplazará hasta Portugal para iniciar su primer viaje oficial al extranjero en solitario.

Esta visita solo durará unas horas, pero estará repleta de actos que le permitirán soltarse todavía más en público. La heredera al trono contará con los consejos que, de primera mano, le dará su padre antes de poner rumbo al país vecino a primera hora de este viernes. EL ESPAÑOL recuerda ahora cómo fue el primer acto en solitario de Felipe VI en Cartagena de Indias.

El rey Felipe VI y la princesa Leonor en un acto en Lleida. Gtres

El 1 de junio de 1983 el entonces príncipe de Asturias, con el Toisón de Oro colgando de la solapa, aterrizó en un avión de las Fuerzas Áereas española y fue recibido con honores de jefe de Estado. Una cita que, precisamente, coincidía con el 450 aniversario de la fundación de Cartagena de Indias. Lo hizo después de pasar el vuelo jugando a las cartas con varios miembros de la delegación española que le acompañaba.

Junto a él, aunque en otro vuelo, viajó el entonces presidente del Gobierno, Felipe González (82) y su primera mujer, Carmen Romero. Sería recibido por el presidente de Colombia, Belisario Betancur, que 30 años después continuaba recordando cómo había sido la llegada del joven príncipe. Fue el primero en bajar del avión, confirmado así que el papel protagonista que desempeñó en aquella visita.

"El rey Juan Carlos me había llamado con anticipación y me dijo: 'Te envío al chaval, cuídamelo que es apenas un niño'. Debería tener la timidez de un niño propia de su edad enfrentado a los protocolos oficiales, pero, como había crecido en la realeza, su timidez era una sombra pues se desenvolvía consoltura. No rehuía ninguna conversación y nunca hacía alarde de su condición", recordó el expresidente en una entrevista días antes de la proclamación de Felipe VI como monarca.

Felipe VI en una imagen de archivo. Gtres

También reveló una llamada previa de la reina Sofía (85) a la Primera Dama. Según Belisario, le dijo a su esposa: "Es un bebé y no tiene edad de merecer". Una expresión que hace referencia a esta primer acto en solitario y en la que se mostraba la inquietud de su madre por este paso al frente.

La delegación española fue recibida por un gran público, entre los que había un gran número de niños con banderas de Espsaña y Colombia. El programa comenzó con una misa en la Catedral; después, recorrería las calles de Cartagena de Indias; participó en la ofrenda floral en el monumento al fundador Pedro de Heredia; pasó revista a las tropas navales; y presidió un acto, junto a los respectivos presidentes, un acto en la Academia de la Historia de Cartagena junto a otros representantes latinoamericanos; y formó parte de una cena oficial en el Baluarte de San Ignacio.

La agenda planificada para Felipe en Colombia incluía también una breve parada en la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, para visitar al entonces presidente, Salvador Jorge Blanco. Junto a él y sus hijos daría un paseo por la parte vieja de la ciudad y cenaría junto al embajador de España en el país.

A su regreso a Madrid, le esperaba una inesperada sorpresa en el aeropuerto. Su madre, la reina Sofía, no quiso perderse su llegada y se dejó ver visiblemente emocionada. Este viaje sirvió para confirmar que Felipe estaba más que preparado para el rol que le iba a tocar desempeñar. Los que coincidieron con él alaban la madurez que mostró para sus 15 años, siendo todavía un "niño".

El rey Felipe VI en las celebraciones de sus 10 años como monarca. Gtres

Ahora le toca el turno a la princesa Leonor. Esta ha sido una semana cargada de compromisos para la heredera al trono, en los que ha demostrado estar al nivel de las exigencias.