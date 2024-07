El inspirador mensaje que Leonor lanza a los jóvenes: "Sintamos un nuevo impulso con esperanza y energía"

Era el momento más esperado de esta tarde de 10 de julio. La primogénita de los Reyes dirigiéndose a premiados e invitados para pronunciar uno de sus discursos más importantes: el primero como mayor de edad en la gala de los Princesa de Girona. Con seguridad y consciente de la responsabilidad que implica, Leonor se ha dirigido a los presentes desde el estrado del Palacio de Congresos Costa Brava.

Deslumbrante y mucho más segura que en ocasiones anteriores, ha hecho un repaso de lo importante que es para ella y para la Familia Real este evento que este año, además, conmemora la celebración del 15 aniversario de la Fundación. Ha sido un discurso ameno, no demasiado largo y con un lenguaje tan sencillo como inspirador, en el que los jóvenes han sido los principales destinatarios.

A ellos debe mandarles un mensaje porque es necesario que conecten con la institución: Leonor es la gran esperanza y lo ha bordado. Lógicamente, ha habido un reconocimiento entusiasta para todos los premiados, de quienes ha destacado brevemente sus proyectos y logros. También ha recordado a sus padres. Estas han sido sus palabras, al completo, pronunciado en castellano y en perfecto catalán.

Previamente, la Princesa de Asturias había entregado todas las estatuillas, acompañada de sus padres y la Infanta sobre el escenario.

Leonor, durante su discurso. Europa Press

El discurso, al completo

"Buenas noches, bona nit desde el corazón de la Costa Brava, aquí, en Girona, un lugar donde la innovación y la belleza se dan la mano para que todos disfrutemos. Me gustaría compartir con todos vosotros una historia. Os adelanto que no es larga y termina bien. En esta historia de personas excepcionales hay viajes, emociones, determinación y mucho empeño en que las cosas funcionen. Hay promesas, heroínas y héroes, lágrimas e ilusiones", ha comenzado diciendo.

"Por haber hay hasta plantitas. Una que se llama arabidopsis thaliana, por ejemplo. Moi las utiliza porque tienen una gran variabilidad genética que podría ayudar a mejorar la adaptación al cambio climático. Él siempre dice que es un biólogo evolutivo de bota, bata y tecla. Y desde Berkeley se asoma al mundo en su MOILAB para pensar global y actuar local"; afirmada refiriéndose a Moisés Expósito-Alonso, premiado en la categoría Investigación.

"En esto se asemeja a Susana, que regresó a Guatemala después de haberlo estudiado todo en ingeniería química y nanotecnología y decidió apoyar a las niñas y las mujeres indígenas para que tengan conectividad y energía. Y hacerlo en sus lenguas mayas. Con 14 años recibió la primera beca, que después fueron muchas más. Casi a la misma edad, a los 15 años, Victoria (refiriéndose a la actriz Vicky Luengo, también premiada) se subió a un escenario profesional y desde entonces no ha vuelto a salir de un set. Su forma de sentir el oficio, su respeto por la interpretación, le sirven hoy, 20 años después, para no tomarse en serio a sí misma, agradecer su éxito y disfrutar del 'doligusto' que las emociones pasen por su cuerpo como la creadora que es. Continúa de gira por nuestro país con un monólogo, Prima Facie, que habla de violencia sexual contra la mujer y deja muchas preguntas en el aire y algunas certezas rotundas", proseguía.

El siguiente en ser nombrado en este discurso es el arquitecto y coordinador del programa Asertos desde Quatorze y Arquitectura Sin Fronteras, Daniel Millor Vela: "Bueno, Daniel es que ni a los 15, ni a los 18 tenía las cosas claras. Ni siquiera después de haber empezado arquitectura. Pero empezó, como él explica, a salir del test y descubrió que el cambio social sólo se mueve a ritmo de confianza. Este artesano social crea alianzas entre el sector público, el privado, la academia, el tercer sector y los barrios, sus comunidades, para vencer la precariedad urbana en el primer mundo. Sí, aquí en España. Y en Francia".

Seguidamente, se ha referido al arquitecto y emprendedor social, Antonio Espinosa de los Monteros, que ha recibido el galardón en la categoría CreaEmpresa. "Lo de Antonio tiene que ver también con cambios. Lo explica así: antes de exigir, cambia tú y cambia ya. Es arquitecto como Daniel y descubrió que no hay mayor pobreza material que no tener agua potable para beber, para lavarse, para vivir. Por eso construye pozos, tanques de almacenamiento e infraestructuras de saneamiento en países donde no tienen acceso a agua limpia. Vende agua aquí para regalarles el agua de la vida allí. Resulta desalentador que hoy haya aún 700 millones de personas sin acceso a agua potable", ha destacado.

"Y lo de Yarivith con la recuperación de metales de alto valor de las baterías de los móviles y los coches eléctricos es casi increíble. Los devuelve a la cadena de producción sostenible y aún tiene tiempo para ir por las escuelas de América Latina para despertar vocaciones científicas y contar con mucho rigor a los pequeños qué es la economía circular", afirmaba sobre Yarivith González, premio Princesa de Girona Internacional, que no ha podido asistir a la gala. Sí lo ha hecho la otra galardonada en la categoría internacional, Susana Arrechea.

"Las historias de Susana, Antonio, Victoria, Moisés, Yarivith y Daniel tienen varias cosas en común, además de ser de éxito y de todos de treinta años. Cuando se sentían incapaces, ignorantes o pequeños, encontraron una referencia a la que agarrarse para seguir adelante. Entendieron que no podían avanzar solos. Pensaron de forma distinta. Van a asumir riesgos. Dieron un nuevo sentido a estas palabras: sostenible, accesible, inclusivo. Descubrieron en qué eran buenos. Y dónde podían aportar. Desde la cultura y su imprescindible poder transformador, desde la ciencia y su vocación por resolver problemas. Y ahora son ellos los referentes de mi generación. Acabamos de escucharlos y me impresiona todo lo que han aportado con sus testigos. Les admiro y les agradezco el qué hace y cómo piensa", ha confesado.

A continuación ha llegado el recuerdo a Felipe VI y Letizia: "Yo tenía tres años cuando mis padres impulsaron esta fundación con el apoyo de muchas empresas e instituciones que creyeron en este proyecto y que hoy, 15 años después, crece con fortaleza, determinación y resultados. El impacto de su actividad es evidente en miles de jóvenes a los que la fundación acompaña para mejorar su formación, encontrar su talento, ampliar su mirada".

Para terminar, su guiño a los jóvenes: "Con apoyos reales y atención a la educación y la salud mental. Con propósito. Con la utilidad demostrada. Gracias a todos, gracias al equipo, gracias a la generosidad de tantas personas que logran que cada año y en esta ceremonia, los jóvenes sintamos un nuevo impulso, pensemos largo y miremos alto, sin perder de vista la realidad, pero con esperanza y energía para seguir esforzándonos en mejorarla. Muchas gracias. Moltes gràcies".