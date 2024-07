El glorioso momento de Xuso Jones tras su matrimonio con un desconocido anestesista: su nuevo gran proyecto

El pasado 25 de mayo, Xuso Jones (35 años) se casó por sorpresa con su pareja en su Murcia natal. Una noticia que sorprendió a propios y extraños por lo desconocida que es la vida del influencer y cantante. A pesar de llevar años en los medios de comunicación, ha sabido separar su vida privada de la profesional, evitando ser noticia por lo personal.

Sin embargo, el 4 de junio todo cambió. Fue el día en el que se hizo público su enlace matrimonial con su todavía desconocida pareja. "Fue uno de los mejores días de mi vida", aseguró sobre esta fecha tan señalada y que no olvidará jamás.

Lo cierto es que Xuso Jones tiene mucho que celebrar en este 2024. Estos primeros siete meses del año le han servido para posicionarse como uno de los comunicadores más carismáticos y queridos de la pequeña pantalla. Después de numerosos proyectos como Operación Triunfo, ahora el murciano da el salto como presentador de Lo sabe, no lo sabe. Es el resultado de años de trabajo y esfuerzo que ahora empiezan a dar sus frutos.

Xuso Jones en su primera reaparición pública tras su boda. Gtres

Mediaset ha recuperado este formato que se emitirá en Cuatro para estos próximos meses de verano y que ya está en proceso de grabación. Se trata de un exitoso programa en el que Xuso tendrá que salir a la calle para preguntar sobre preguntas de cultura general a personas anónimas.

Está siendo un año de éxitos, de nuevas oportunidades y del reconocimiento por el que siempre ha luchado. Aunque su carrera profesional comenzó como cantante, ya ha dejado esta faceta de lado y no parece que tenga intención de regresar. "Me va tan bien ahora mismo con todo lo que estoy haciendo que no me da tiempo a centrarme en lo musical, que lleva muchísimo tiempo, dinero y sabéis cómo está el panorama musical. Es muy difícil hacerse un hueco", reconocía en una reciente entrevista con EL ESPAÑOL.

Sólo en su perfil de Instagram acumula 1.7 millones de seguidores, donde comparte tanto su día a día como sus aventuras. A pesar de mostrarse tal y como es, hay todavía algunos detalles de su vida que prefiere que no trasciendan públicamente.

Ni se conocía que tenía pareja ni que iba a unir su vida para siempre con esta persona. Lo único que se sabe de su ahora misterioso marido es que es anestesista. Tal y como ha podido confirmar este periódico, no se espera que Xuso Jones comercialice con su amor. Algo que ya ha demostrado en las entrevistas que ha dado en las últimas semanas.

El papel couché nunca ha sido de su interés, no quiere que se hable de su vida privada y quiere que se le conozca tan solo por su trabajo. "Sabe cómo va el negocio", aseguró una fuente cercana al humorista a este periódico. De hecho, en una de sus últimas apariciones públicas aseguró que su marido no tiene redes sociales y quiere continuar en el anonimato.

"Lo he dicho siempre, me caso una vez y no me vuelvo a casa. Es el amor de mi vida, por supuesto, y espero que dure para toda la vida", defendió ante los micrófonos de Europa Press. Sólo tiene palabras de admiración y cariño, pero sin desvelar ningún detalle que pueda poner pistas sobre su paradero. El destino de la luna de miel fue Las Vegas, desde donde Xuso compartió instantáneas, aunque se desconocía que era por este motivo.

Su carrera profesional comenzó hace ya más de una década, cuando actuó como telonero de grandes artistas internacionales como Justin Bieber (30 años) o Selena Gomez (31). Ha participado en un gran número de proyectos televisivos como MasterChef Celebrity o La Voz. Sin embargo, todavía no había dado el salto a convertirse en el presentador de un gran espacio televisivo. Es una oportunidad única que el murciano seguro no desaprovechará.

Quedan todavía algo más de cinco meses de año, tiempo suficiente para que el cantante, humorista, influencer y presentador continúe afianzando su lugar en la pequeña pantalla a la que lleva ligado tantos años en un discreto segundo plano.