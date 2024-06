Xuso Jones habla por primera vez de su boda y su misterioso marido: "Fue por todo lo alto. Es el amor de mi vida"

El pasado 25 de mayo, Xuso Jones (35 años) se casó por sorpresa. El influencer, muy discreto con su vida personal, se dio el 'sí, quiero' en la más estricta intimidad con su novio, un misterioso anestesista del que ahora ha hablado por primera vez públicamente.

Un mes después del enlace, Xuso Jones ha confirmado que es un hombre casado ante los micrófonos de Europa Press. "Fue uno de los mejores días de mi vida", ha confesado el poadcaster. Un día muy especial que podría haber "durado cuatro días".

Sobre la organización el enlace ha asegurado que se lo tomó "con mucha calma y mucha paz". De su luna de miel, que incluyó Las Vegas como destino, sólo ha deslizado que regresó "morenito". Respecto a su pareja, Xuso sólo tiene palabras de admiración y cariño. Busca mantenerlo en las más estricta intimidad, pero confirma que es el amor de su vida.

Xuso Jones en el evento de Warner donde ha hablado de su boda. Gtres

"Yo lo he dicho siempre, me caso una vez y no me vuelvo a casar (…) Y es el amor de mi vida, por supuesto, y espero que dure para toda la vida", ha comentado Xuso Jones acerca de su pareja, un misterioso anestesista cuya identidad se desconoce. El marido del presentador prefiere mantenerse en el anonimato y ni siquiera usa redes sociales, según el mismo señaló en una charla con la revista Semana. Tras asegurar que enlace "fue un bodorrio por todo lo alto", ha comentado: "Es anónimo y no tiene ni cuenta de Instagram ni Facebook ni nada".

Aunque en su momento se planteó la posibilidad de que Xuso Jones concediera los detalles de su enlace a una revista, ni ha sido así ni lo será. Según confirman a EL ESPAÑOL, al presentador nuna le ha interesado el papel couché y "sabe cómo va el negocio".

Fueron las periodistas Laura Fa (49) y Lorena Vázquez (48) quienes desvelaron en su pódcast, Las Mamarazzi, que Xuso Jones había celebrado su enlace el 25 de mayo en su Murcia natal, rodeado de familiares y amigos muy cercanos. La fiesta, según informaron, contó con varias sorpresas. Entre ellas, la actuación de Ruth Lorenzo (41), muy amiga del poadcaster, y de Kiko Rivera (40), quien completó el ambiente musical con sus mezclas.

Entre los invitados, habría acudido Ana Brito, copresentadora del pódcast Xuso, ¡Poco se habla! El día de la boda, la poadcaster compartió en sus redes sociales los detalles del estilismo que elegía para la ocasión, sin desvelar el motivo del festejo.

Xuso Jones en FestVal 2024. Gtres

Aquel fin de semana, la creadora de contenido también posteaba una instantánea que daba alguna pista. Eso sí, sin ser demasiado explícita. "Un árabe, una pija y una moderna en Murcia City. ¿Quién es quién?, escribía en referencia a una imagen en la que posaba junto a la humorista Carolina Iglesias, conocida en redes como 'Percebes y grelos', y al representante Sergio Barreda.

Desde que trascendió la información, Xuso Jones no se había pronunciado al respecto. Aunque en sus redes sociales sí mostró imágenes de Las Vegas, jamás indicó que se trataba de su luna de miel. Tampoco compartió algún contenido novedoso, manteniéndose en la línea que siempre ha trazado en sus redes y en lo que a su vida personal se refiere.