El misterioso marido de Xuso Jones del que nada se conoce: sabemos cómo está el cantante tras la boda y su férrea postura

El pasado 4 de junio, la blindada y tranquila vida privada del cantante e influencer Xuso Jones (34 años) se vio sacudida ligeramente cuando vio la luz una información que sorprendió a propios y extraños, por lo desconocido para el gran público: el último fin de semana de mayo Jones contrajo matrimonio, en su ciudad natal, Murcia, con su pareja.

Así lo revelaron las periodistas Laura Fa (49) y Lorena Vázquez (48) en su pódcast, Las Mamarazzi. Hasta el pasado día 4 nada se conocía de los avatares sentimentales de Xuso, de tan discreto y reservado como es con su parcela más íntima. El hombre con el que selló su vida es anestesista de profesión.

Ése es el único dato que ha trascendido, de momento, de la identidad de esta persona. Contaron, además, que en el 'sí, quiero' los contrayentes estuvieron arropados por sus familiares y amigos, en un festejo que tuvo lugar en la más estricta intimidad. Se deslizó que la celebración estuvo amenizada por dos artistas, Ruth Lorenzo (41) y el Dj Kiko Rivera (40).

De la luna de miel ha visto la luz, por parte de las citadas periodistas, otro detalle: el flamante matrimonio viajó hasta París, la ciudad del amor, para disfrutar de unos días de ensueño. De acuerdo a la versión que se aportó, al casamiento acudieron unos "fotógrafos" que trabajan en una revista del corazón.

Este extremo ha dado pie a que se planteara la posibilidad de que Xuso y su marido vendieran la exclusiva de su enlace. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Cómo ha encajado Jones que se hable de un aspecto tan protegido para él? EL ESPAÑOL ha tratado de hallar respuestas a través del entorno profesional de Xuso Jones.

Muy respetuoso con la línea roja que trazó hace mucho tiempo Jones -la de no hablar de determinadas parcelas de su vida-, el informante con quien se contacta se ríe abiertamente cuando se aborda el rumor de que los novios hayan querido comercializar con su amor.

"Estás de broma, ¿no?", es la respuesta que se obtiene al otro lado de la línea. Quien bien conoce y trata a Xuso dice de él que jamás daría ese paso: el papel couché nunca ha sido de su interés. Jones sabe quién es; es consciente de su proyección pública -aunque no entiende que su vida privada pueda resultar interesante- y "sabe cómo va el negocio".

Xuso Jones junto a su compañera y amiga Ana Brito en un acto público, en noviembre de 2023. Gtres

Jones está "tranquilo", viviendo este momento tan especial en la intimidad, como siempre. Se insiste en que él no se esconde: tan sólo no comparte aquello que no le apetece. Comprende Xuso que bastante se expone ya en sus redes y en sus proyectos. Respeta, eso sí, a los profesionales de la información que se dedican a la crónica social.

En cuando a su currículo sentimental, antes de este casamiento, a Xuso no se le han conocido parejas públicamente, a pesar de que se le ha relacionado con gente como Lara Álvarez (38), a comienzos del año pasado, y Masi, la influencer que dirigía las postgalas de Operación Triunfo.

Pese a ello, ninguna de esas especulaciones habrían tenido ni un ápice de verdad. Hace un tiempo, Jones reflexionó sobre las redes sociales y la exposición mediática: "En mi vida hay mucha gente que no aparece en mi Instagram. Hay quienes dicen 'los influencers enseñan todo en las redes'. Pero yo ni muestro el 10 por ciento. Yo jamás he enseñado familia, amigos o pareja, porque entiendo que cada uno tiene su vida privada".

Y añadió: "Por ejemplo, yo cuando salgo a comer, no subo que estoy en un restaurante, dejo el móvil de lado. Porque, para mí, Instagram no es mi vida. No es más que mi herramienta de trabajo".

Xuso se ha valido mucho del humor en su vida profesional. Por ejemplo, su gracejo fue su aliado hace unos seis meses, cuando el 28 de diciembre desveló lo que sigue: "Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño. Ayer nació mi hijo Pedrín, que seguro que dará muchas alegrías a la familia. Estaré unos días desconectado para poder disfrutar el sabor de la paternidad", comentó, junto a la foto de un recién nacido.

Por supuesto, en cuestión de minutos, la publicación acumuló más de 85.000 likes. No obstante, nada de ello era real. "Chicos, hoy es 28 de diciembre. Además, ya llevo ocho años diciendo que soy padre el Día de los Inocentes", comentó, entre risas, para desmentir el bulo que él mismo había difundido. Una mentira que hasta algunos de sus familiares creyeron.

"Me han escrito primos y tíos, pensando que he tenido un hijo de verdad", manifestó, con gran sentido del humor. En otro orden de cosas, la faceta profesional sonríe en la actualidad a un Xuso Jones que combina su trabajo como cantante con el de influencer y comunicador. A su excelente trabajo en OT al día, en Prime Video, se une su brillante trabajo en el pódcast Poco se habla!, junto a su amiga y compañera Ana Brito (33).