Pepe Navarro se convierte en abuelo por primera vez: su hija mayor, Andrea, ha dado a luz en Estados Unidos

El emblemático presentador Pepe Navarro (72 años) acaba de recibir una felicísima noticia. Su hija mayor, Andrea Navarro Zaldívar (29), fruto de su historia de amor con la empresaria Eva Zaldívar (54), se ha convertido en madre por primera vez junto a su marido, Luis Martín López. Dicho de otro modo, el comunicador se ha estrenado como abuelo.

Hasta la fecha se desconocía que la hija de Pepe Navarro estuviera siquiera embarazada, de tan discreta como siempre ha sido con su vida privada. Según relata LOOK, quien ha avanzado la información, Andrea, afincada en Estados Unidos, ha recibido la visita de su madre, Eva Zaldívar, quien ha viajado para conocer a su nieto.

A través de las redes sociales, Eva Zaldívar se ha mostrado orgullosa en su flamante papel como abuela. La empresaria ha compartido un post junto a su hija, durante un paseo. En la instantánea se puede ver el carrito del bebé. "Abuela de un muñeco", ha escrito Zaldívar. De momento, Navarro no ha puesto rumbo a América.

Andrea Navarro, acompañada de su madre, Eva Zaldívar, el día de su boda. Europa Press

"Así es. Muchas gracias", con esta escueta respuesta ha confirmado Pepe a EL ESPAÑOL el alumbramiento de su primogénita. Andrea se casó el 18 de junio de 2022, en Ibiza, con su razón de amor, Luis Martín López. Sobre el nuevo matrimonio, este periódico pudo saber que se dieron el 'sí, quiero' tras varios años de discreta relación.

Según deslizó una fuente, desde que se conocieron, "ya no volvieron a separarse". Desde el punto de vista académico, Andrea ha trabajado como organizadora de eventos en una conocida cadena hotelera y Luis terminó de formarse en 2022 en un máster que hizo en Londres. El joven está muy integrado en la familia Navarro Zaldívar.

Andrea y Luis, en una fotografía publicada en las redes sociales de Eva Zaldívar.

De hecho, ambas familias se conocían desde antes de la boda y protagonizaron varias quedadas juntos que no hicieron más que confirmar su buena sintonía. En cuanto al casamiento, la novia lució espectacular con un traje diseñado por Miguel Marinero, que eligió cuidadosamente con la ayuda y el consejo de su madre.

"Ha sido todo precioso. Sigue siendo mi niña y ver que comienza su proyecto de vida familiar es emocionante. Cuando acaben el viaje de novios se instalarán en Boston. Los dos tienen trabajo y creo que va a ser una experiencia muy enriquecedora como pareja. Aunque tengan compañeros de trabajo y nosotros viajemos, van a estar ellos solos. Marlo, mi otro hijo, estudia en Londres, con lo cual me veo viajando de un lado para otro. Y ya les he dicho que esperen unos añitos para hacerme abuela", reconoció Eva Zaldívar en Vanitatis, en 2022.

No han tenido que pasar tantos años y hoy Eva y Pepe viven ilusionados esta dulcísima etapa. Tras la boda, el matrimonio afincó su residencia en Boston. Explicó, hace un tiempo, a EL ESPAÑOL la persona con la que se contactó que Luis proviene de una familia "muy estupenda y bien mirada. Son personas educadas y agradables. Eva conectó mucho con la madre de Luis".

Andrea, implicada en la guerra

Andrea Navarro está especialmente unido a su padre. Un hecho que se pudo demostrar en la batalla legal que libran Pepe e Ivonne Reyes. En ella, Andrea tuvo un papel clave. Fue ella la que llevó ante la justicia a Ivonne tras realizar una prueba de ADN a su hijo, Alejandro Reyes (24).

Los resultados de esta prueba motivaron a Andrea y a Eva Zaldívar, exmujer de Pepe y madre de Andrea, a embarcarse en una batalla judicial que finalmente quedó sobreseída. De la misma manera, Ivonne decidió denunciar, a su vez, a la hija de Navarro y a su exmujer por haber sustraído material genético de su hijo de un tenedor sin su consentimiento, pues en ese momento Alejandro era menor de edad.

Hace unas semanas, EL ESPAÑOL se hizo eco de un nuevo paso al frente de Andrea y su hermano Marlo. Para entender este último litigio hay que remontarse a marzo del año 2022. Ese día, Ivonne Reyes se convirtió en la protagonista invitada del extinto Deluxe, en Telecinco. En plena entrevista, el espacio recibió una inesperada llamada en directo, la de Eva Zaldívar.

"Ivonne sabe perfectamente que Alejandro no es hijo de Pepe Navarro, ella lo tiene meridianamente claro, pero no lo quiere decir", manifestó Zaldívar. Tras esta aseveración, Ivonne no se quedó callada y, mirando a cámara, respondió: "¿De qué hijo no es padre Pepe? ¿Del mío o del tuyo? (...) Cuenta, cuenta, porque tú también tienes muchas cosas que callar. (...) Pídele la prueba a tus hijos, habla de tus hijos. (...) ¿Es verdad que Navarro te pidió un día que le hicieras la prueba a tus hijos? Porque eso me lo dijo él a mí".

Tras aquellas declaraciones de Ivonne Reyes, Eva Zaldívar manifestó que había hablado con Pepe y que sus abogados estaban estudiando la situación para tomar medidas legales. Ahora, EL ESPAÑOL ha podido conocer que, en efecto, así se hizo: habrá un juicio porque los hijos de Pepe y Eva decidieron dar un paso al frente y demandar a la venezolana.

El juicio, de acuerdo a los datos que maneja este medio, tendrá lugar el 15 de julio, a las doce de la mañana, en Ibiza. La razón de la demanda que Andrea y Marlo interpusieron obedecería a una vulneración del honor e intimidad personal y familiar.