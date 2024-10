Mario Vaquerizo aparece por sorpresa en 'Pasapalabra' pese a su brutal caída del escenario: este es el motivo

Los espectadores de Pasapalabra se sorprendieron este lunes al ver a Mario Vaquerizo entre los invitados del programa. Y es que el cantante del grupo Nancys Rubias sufrió el pasado sábado una brutal caída del escenario durante su actuación en el Festival Horteralia, celebrado en Cáceres.

Vaquerizo se precipitó desde una gran altura al tropezarse con sus plataformas después de actuar sobre una plataforma giratoria. El artista perdió el conocimiento durante varios minutos y fue ingresado en el Hospital Universitario de Cáceres, donde este lunes recibía el alta.

Pocas horas después de su salida del hospital cacereño, el artista apareció por sorpresa en Pasapalabra, algo que ha extrañado a muchos espectadores al ver al artista en perfecto estado física y sin hacer referencia al accidente que había sufrido, supuestamente, dos días antes.

Por qué sale Mario Vaquerizo en 'Pasapalabra'

Mario Vaquerizo ya había aparecido en los programas del pasado jueves y viernes, todo ello antes de que se produjera el brutal accidente en el Festival Horteralia. Lo hizo como parte del equipo de Manu Pascual, quien se enfrenta a Nacho Mangut desde hace meses en unos duelo trepidantes por hacerse con el rosco.

Este lunes, 21 de octubre, era el tercer y último día en el que tanto Mario Vaquerizo como la modelo Patricia Yurena, del equipo de Manu, y la actriz Adriana Torrebejano y el presentador Luis Larrodera, por parte de Nacho, aparecían en el programa como invitados.

Mario Vaquerizo en 'Pasapalabra'. Antena 3

Sin embargo, se daba la paradoja de que, supuestamente, Mario Vaquerizo acababa de recibir el alta hospitalaria tras su fuerte caída. Algo que llamó la atención de algunos espectadores, pero que tiene una clara explicación: los programas no se emiten en directo, sino que están grabados desde hace semanas.

Además, los tres programas en los que aparece cada invitado suelen grabarse en un mismo día, de forma que los invitados famosos dedican únicamente una jornada a las grabaciones.

No obstante, el propio perfil en X de Pasapalabra confirmó que el marido de Alaska estaría en el programa del lunes. "Ganas de ver a la leyenda de Mario Vaquerizo. Mejórate pronto, amigo", escribieron en un tuit, acompañando las palabras del emoticono del corazón y un vídeo de Vaquerizo en el nuevo programa.

El cantante de Nancys Rubias, quien se caracteriza por su carácter extrovertido y divertido y por tener una vida cargada de anécdotas, no ha decepcionado durante su participación en Pasapalabra. Este lunes, el artista reveló durante la prueba Palabras Cruzadas, un dato desconocido sobre su pasado. El marido de Alaska contó que, cuando era adolescente, fue portero de fútbol sala en un equipo de Cambrils. "Me la metían por todos los lados, cariño", bromeó.

Las consecuencias de la caída

La aparatosa caída que sufrió Vaquerizo durante su actuación en el Festival Horteralia mantuvo en vilo a sus seguidores durante horas. Y es que el marido de Alaska tuvo que ser ingresado en el Hospital Universitario de Cáceres, donde recibió el alta este mismo lunes.

En silla de ruedas y collarín, Vaquerizo quiso agradecer el cariño recibido y el trato de los profesionales del hospital. "Muchísimas gracias por venir. Ha sido una caída muy tonta, hay que tener muchísimo cuidado con las caídas", señaló en imágenes exclusivas de Europa Press.

Mario Vaquerizo a su salida del hospital. EUROPA PRESS

El cantante de Nancys Rubias explicó que perdió la conciencia durante unos minutos. "Cuando la recuperé, ya estaba en el camerino. No me di cuenta de lo que tenía hasta el día siguiente, en el hospital, cuando me desperté", aseguró.

"Estoy bastante dolorido, un poquito agilipollado, pero contento de estar aquí hablando con vosotros", aseguró Vaquerizo, quien contó que la caída le ha "afectado la visión" y tiene "una fractura de la vértebra 4 y de la vértebra 6, pero estoy en muy buenas buenas manos con este equipo médico que me ha cuidado fenomenal".