Este es el vuelo más barato para viajar desde Valencia: ida y vuelta desde 33 euros

Dar con un billete de avión barato y que nos cuadre en las fechas que justamente tenemos libres puede ser todo un quebradero de cabeza. Más aún en estas fechas que tenemos las vacaciones de Navidad a la vuelta de la esquina. Y es que, seguro que más de uno ya está echando un ojo a diferentes ofertas para poder darse un respiro en diciembre.

En este sentido, el aumento del interés por viajar en determinadas épocas puede hacer que los precios de los billetes sean más caros. Esto se debe a la oferta y demanda en el sector de los viajes.

Cuando hay mayor demanda de billetes de avión, como ocurre durante festividades, vacaciones escolares o puentes largos, las aerolíneas tienden a subir los precios para maximizar sus beneficios.

Captura de pantalla Ryanair.

Con la Navidad acercándose rápidamente, a más de uno le puede apetecer una escapada rápida, y lo mejor, sin gastar todo el sueldo del mes.

Por eso, EL ESPAÑOL se ha encargado de hacer el trabajo y ha investigado cuál es el vuelo más económico para reservar desde Valencia y disfrutar de estas fechas tan especiales.

En concreto estamos hablando de Toulouse. La compañía Ryanair ofrece un vuelo de ida el 14 de diciembre a las 14:25 horas y vuelta el 19 de diciembre a las 7:45 horas por solo 32,54 euros.

No obstante, si este destino no te interesa, has estado ya o simplemente prefieres viajar a otro país, la empresa Skyscanner ofrece la posibilidad de comparar los precios de diferentes compañías de vuelos en cualquier fecha y destino.

De hecho, Francia no es el único destino que estaba tirado de precio, también hemos encontrado países como Italia, Marruecos, Portugal y Hungría, entre otros; y todos ellos rondan los 30-40 euros ida y vuelta.

La verdad es que se trata de toda una locura teniendo en cuenta que en escasas horas podemos plantarnos con unas vacaciones perfectas y a miles de kilómetros. Eso sí, si estás pensando en viajar con una de estas opciones debes saber que la mayoría de estos precios pertenecen a la compañía de Ryanair.

Trucos para ahorrar

Comprar vuelos con mucha anterioridad, escoger fechas en que menos personas elijan el destino son estrategias de sobra conocidas, pero existen otros trucos menos populares.

Búsqueda en modo incógnito o privado: Las aerolíneas y los motores de búsqueda de vuelos a veces rastrean las cookies de tu navegador y pueden subir los precios si detectan que has buscado el mismo vuelo varias veces. Usar el modo incógnito puede evitar esto y mostrarte precios más bajos. Cambiar la ubicación o la moneda en el sitio web: Algunos sitios de aerolíneas o motores de búsqueda ofrecen diferentes precios según la ubicación desde la que se realiza la búsqueda o la moneda seleccionada. Puedes intentar cambiar la ubicación del país o la moneda para ver si el precio baja. Buscar y reservar vuelos desde aeropuertos alternativos: Los aeropuertos secundarios o cercanos pueden tener tarifas más económicas que los principales. Por ejemplo, en lugar de volar desde un gran aeropuerto internacional, buscar opciones en aeropuertos cercanos puede ahorrar dinero. Utilizar herramientas de comparación de tarifas: Sitios como Google Flights, Kayak, o Skyscanner permiten comparar precios entre diferentes aerolíneas y fechas. Puedes configurar alertas de precios para recibir notificaciones cuando los precios bajen. Reservar vuelos con escalas largas o múltiples conexiones: Aunque no es lo más conveniente, los vuelos con escalas largas o múltiples conexiones pueden ser mucho más baratos que los directos. Incluso puedes aprovechar una escala larga para hacer turismo en una ciudad extra. Reservar vuelos de ida y vuelta por separado: A veces, comprar dos billetes de ida por separado puede ser más barato que un billete de ida y vuelta con la misma aerolínea. Comparar esta opción puede resultar en un ahorro significativo. Utilizar aerolíneas de bajo coste en combinación con aerolíneas regulares: Puedes combinar un vuelo con una aerolínea regular para un tramo y con una de bajo coste para otro tramo del viaje. Esto puede ayudar a reducir costos, aunque deberás tener en cuenta posibles restricciones de equipaje.

El día más barato

Asimismo, existe otra técnica para dar con unos precios realmente atractivos. Consiste en comprar el billete para viajar un martes o viernes día 13. Estas son dos fechas rodeadas de supersticiones que se asocian con la mala suerte.

Es por ello por lo que muchas personas evitan viajar estos días por temor a que ocurra algo negativo. Sin embargo, volar en un viernes 13 o martes 13 es tan seguro como en cualquier otro día del año.