Esta es la pastelería familiar que enamora a Carmen Lomana: dulces artesanales desde los 4 euros

Como bien sabemos, no es necesario acudir a uno de los restaurantes más lujosos ni una de las pastelerías más elegantes para disfrutar de un buen manjar culinario. Cada vez son más los locales gastronómicos que están innovando para dar cabida a más clientela.

De hecho, así lo hizo saber Carmen Lomana que pubicó hace unos meses en su perfil de Instagram su nuevo descubrimiento: Pepina Pastel, una pastelería artesanal de Valencia que envía sus productos artesanales a toda España peninsular en menos de 48 horas.

La empresaria y coleccionista de alta costura española probó uno de sus dulces preferidos, se trata de la tarta de bombón avellana y quedó tal y como dijo a través de sus publicaciones de Instagram, "fascinada por su sabor".

"Me voy a tomar un desayuno delicioso porque me han mandado desde Valencia una tarta increíble. No conocía a la pastelería, pero me encanta. Es espectacular", comentaba la colaboradora de televisión a través de sus redes sociales.

Este negocio del que seguro que ha oído hablar más de uno, nació en 2019, en Alzira, un pueblo valenciano de la mano de una madre y una hija, Pepa y Lara. En su obrador, el equipo elaboran todo tipo de tartas de manera artesanal que se envían a toda la Península en 48 horas.

La oferta de Pepina Pastel es de lo más amplia y variada, adaptándose siempre a las necesidades de sus clientes. El negocio familiar ofrece desde las típicas tartas red velvet, carrot cake, bombón de avellana, de Lotus..., así como galletas y bizcochos de diferentes especialidades e incluso cápsulas de café.

No obstante, aunque lo principal es que estos dulces estén buenos, sus precios tampoco dejan un mal sabor de boca. Y es que, rondan desdlos 4 euros las denominadas "rocas" que son pequeñas porciones de frutos secos recubiertas de diferentes chocolates; hasta los 45 euros, en el caso de las tartas más especiales.

De hecho, la tarta de bizcocho de chocolate, cubierta con una crema hecha de bombón y con trocitos de avellanas que ha podido degustar la empresaria, tan solo cuesta 27 euros. Un precio de lo más sabroso, teniendo en cuenta que se trata de un dulce apto para 8 personas.

Pero eso no es todo, la pastelería también se encarga de endulzar todo tipo de celebraciones en Valencia o Alicante de más de 50 personas. "Por parte de Pepina Pastel te garantizamos tener los dulces artesanales más deliciosos del mundo. Para la decoración y montaje de la mesa confiamos en Pitillados Planner, especialistas en organización y diseño de todo tipo de eventos", aseguran en su página web.