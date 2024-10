Un evento histórico relacionado con el vino llevará a Carmen Lomana hasta Valladolid: será la pregonera

La provincia vallisoletana se prepara para una visita de honor. La empresaria Carmen Lomana viajará este mismo fin de semana a la localidad de Rueda por un motivo más que especial.

Lo hará en calidad de pregonera de un evento lleno de historia y tradición muy relacionado con el vino. Se trata de la XXXIV Fiesta de la Vendimia de la DO Rueda.

De este modo, la coleccionista de alta costura y colaboradora de televisión se encargará de abrir el acto oficiando el pregón de esta edición el próximo domingo 13 de octubre en la Plaza Mayor de Rueda.

Según ha informado la propia DO, se trata de una decisión tomada por la Denominación de Origen debido a su vinculación con el territorio.

Y es que, cabe destacar que Carmen Lomana, como buena castellana y leonesa, ha visitado en numerosas ocasiones bodegas y viñedos de la DO.

La última, en un viaje en el que se sabe que pudo degustar diferentes elaboraciones y en la que manifestó ser una fiel "seguidora y admiradora" del vino blanco de Rueda.

Asimismo, es importante mencionar que la fiesta a la que acudirá Lomana en calidad de pregonera está declarada de Interés Turístico Regional.

Este año esta fiesta se ha abierto a todos los municipios que integran el territorio de la DO Rueda y en ella, además, la organización va a conceder a Madrigal de las Altas Torres (Ávila), cuna de Isabel la Católica y origen histórico de la DO Rueda, el premio a Municipio destacado de la XXXIV Fiesta de la Vendimia DO Rueda.

Un galardón que se estrena este año, pero que la organización pretende dar continuidad en futuras ediciones.

A todo ello se suma que el próximo 13 de octubre la DO Rueda también rendirá un particular homenaje al bodeguero de honor de esta edición, Gonzalo Entrecanales, presidente de Entrecanales Domecq e Hijos y miembro de Bodegas Caserío de Dueñas.