El nuevo y exclusivo bolso de Dior que le han regalado a Sassa de Osma por Navidad

Sassa de Osma (35 años) casi nunca repite looks y sus exclusivas prendas no son aptas para todos los bolsillos. La diseñadora destaca en el mundo de las redes sociales por lucir los estilos más clásicos que se basan en conjuntos básicos y que se convierten en protagonistas debido a que nunca pasan de moda.

Alessandra, que no sólo se centra en su papel como empresaria, también dedica parte de su tiempo a enseñar sus mejores prendas, accesorios y conjuntos, reflejando así su pasión por la moda.

La mujer de Christian de Hannover (38) lo ha vuelto a demostrar en su perfil de Instagram, donde acumula casi 140.000 seguidores. Este pasado 20 de diciembre, ha enamorado a todos con un bolso muy especial.

[Sassa de Osma deslumbra al lucir un original vestido con estampado de paisaje]

Captura de pantalla del 'storie' del bolso de Sassa de Osma. Redes sociales

"La Navidad ha llegado pronto. Merci", escribía en el storie en el que revelaba ese obsequio que le han dado para estas fechas tan señaladas. Se trata de un exclusivo bolso de la firma Dior y que cuesta 3.200 euros.

Este accesorio es una novedad de la temporada de otoño 2023. Es una creación elegante y atemporal gracias a su diseño en piel de becerro negra que se distingue por la firma CD (Christian Dior) repujada en la parte delantera.

El bolso bombonera presenta un cierre con una letra D giratoria, un asa superior y correa de cadena ajustable y extraíble con aplicación de piel que permiten llevar cómodamente el bolso tanto en la mano como colgado del hombro.

Todavía quedan existencias de este ideal complemento y la marca avisa de que, con motivo de estas fiestas, se amplía el periodo de devolución hasta el 31 de enero de 2024 para todos los pedidos realizados entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre de 2023, excepto en el caso de los artículos personalizados.

[Amelia Bono tiene el vestido drapeado que más se está agotando: es de Zara y cuesta menos de 30 euros]

Bolso de Dior de Sassa de Osma. Dior

Además, cuenta con dos modelos de entrega, la estándar, con la que el cliente recibiría su pedido entre tres y cuatro días laborables y es gratuita, y la exprés, entre uno y dos días hábiles, también sin coste adicional.



La royal, que se ha convertido en todo un referente de estilo, todavía no ha encontrado ocasión para ponérselo, sin embargo, está claro que a lo largo de este mes de diciembre no perderá la oportunidad de vestirlo y de volver a enseñarlo, pero esta vez con su look completo.

Sigue los temas que te interesan