El sorprendente guiño a 'Espejo Público' desde 'TardeAR': "No tenemos problema"

Como suele ser habitual TardeAR cambia su registro cada viernes de la semana. Aunque no supone un gran cambio para el espectador, ya que el formato y las intervenciones de sus mejores tertulianos siguen intactas, desde la cantante Alaska, pasando por la actriz Bibiana Fernández o la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

La única diferencia que los televidentes pueden comprobar es que Ana Rosa Quintana deja el mando a su compañero Frank Blanco, también colaborador del espacio dirigido por la madrileña en Telecinco. De esta manera, el periodista catalán iniciaba la emisión de este viernes presentado a todos los colaboradores. Aunque, entre ellos había uno que sorprendía por su reciente actualidad.

"Te agradezco especialmente que hayas querido venir. Porque justo esta mañana ha tenido un rifirrafe con Bárbara Rey, en un plató de televisión de la competencia. No sabíamos si te apetecía mucho seguir con el tema hoy", explicaba Frank Blanco a los espectadores de Mediaset. "Por lo menos no me ha chantajeado", afirmaba Javier Chicote, el periodista de investigación que acudía este viernes a TardeAR.

Durante el programa Bibiana Fernández, Cristina Cifuentes, Alaska y Carolina Ferre comentaban la doble cara que Bárbara Rey tenía con Concha Velasco. Ya que según los últimos audios filtrados de la vedette, se puede ver cómo critica a la actriz vallisoletana que nos dejó el pasado mes de diciembre de 2023.

Después de este debate, Frank Blanco redirigió el programa y se puso sobre la mesa la polémica que había sufrido Javier Chicote, en "otro programa de la competencia", como en un primer momento hizo referencia el presentador hoy de TardeAR.

Javier Chicote, este viernes, en 'TardeAR'

Durante la mañana de este viernes, Chicote visitó Espejo Público para aportar sus conocimientos sobre los audios de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos. Pero, en un momento de su discurso, Sofía Cristo, hija de la vedette, interrumpió al periodista y le atacó gravemente: "No tienes ni p**a idea de nada". Además, la misma Bárbara Rey aprovechó para entrar en directo, por llamada, al programa y amenazar al periodista con que iba a demandarle.

"Esto no lo tengo por qué aguantar", expresó muy molesto el tertuliano y abandonó el plató de Espejo Público. Anteriormente, Bárbara Rey se dirigió a él en un tono elevado y maleducado: "A ver, Chicote, o como te llames, que tienes nombre de bar de alterne".

Sofía Cristo en su modo macarra amenazante irrumpe en el plató de @EspejoPublico e increpa y hostiga al periodista Javier Chicote, que acaba yéndose.

Qué lección de ruptura de las apariencias. Ni los malos son tan malos, ni las buenas son tan buenas. pic.twitter.com/pUOvqDh0on — Curcumina (@curcummina) October 4, 2024

Sobre lo sucedido en Antena 3, Alaska apuntaba que "Chicote no es un nombre bar de alterne" y que cree que es "propio de los nervios de Bárbara". En ese momento, Blanco se dirigía al espectador: "Estoy aquí diciendo sin decir. Esto ha sido en Espejo Público de Antena 3. Para poner las cosas en su sitio". "Y no tenemos problema", apuntaba Bibiaba Fernández, al respecto.

Posteriormente, el periodista especializado en investigación relataba lo sucedido esta mañana en Espejo Público. "He ido a hablar del Jefe de los Espías y a mí la vida de Sofía Cristo y su madre me importa una higa", apuntaba Chicote al respecto.