Patricia Pardo rompe a llorar en 'Vamos a ver' con la emotiva historia de unos abuelos: "A mí no me mires. No puedo"

Vamos a ver arrancaba un viernes más para ofrecer a la audiencia una de las mejores ofertas del mediodía en la televisión. Actualidad, entretenimiento y prensa rosa son los pilares fundamentales de este formato presentado, desde septiembre de 2023, por el periodista Joaquín Prat.

Tras horas y horas hablando de Bárbara Rey, su hijo Ángel Cristo o Carmen Borrego, sobre las 13.00 horas de este viernes el espacio intentó cambiar de registro, aunque solo fuera por unos momentos.

"Llevamos una mañana de una enorme intensidad emocional aquí en la mesa de actualidad. Así que vamos a terminar con una emoción bonita. La mejor, la que mueve el mundo: el amor", explicaba Joaquín Prat a los espectadores.

Su compañero de plató, la también presentadora Patricia Pardo iniciaba el relato de la bonita historia de Desiderio y María Soledad, un matrimonio de avanzada edad que llevan viviendo juntos 60 años.

José Fernández, uno de los hijos del longevo matrimonio, denunciaba en Vamos a ver la situación de sus padres. Ambos sufren Alzhéimer y no pueden valerse por sí solos. Por ello, están en proceso de ingresar en una residencia de mayores.

Historia de amor

Hasta aquí todo normal. Pero el problema surge cuando las normativas de ingreso en estas residencias no tienen en cuenta que ambos son matrimonio y el modo de vida juntos que llevan disfrutando más de 60 años.

Así, Desiderio y Soledad no comparten el mismo grado de esta enfermedad. Por eso, lo más probable es que si finalmente ingresan en residencias, lo hagan en diferentes. Su hijo se encuentra inmerso en una lucha para evitar que esto suceda.

Patricia Pardo, emocionada en 'Vamos a ver'

"Que mis padres terminen juntos lo que les queda de vida", pedía José en directo, a través de una videollamada junto a sus padres. Una de sus iniciativas se centra en una petición de firmas en change.org, en la cual ya cuenta con miles de apoyos.

"Separarlos es matarlos en vida", explicaba José. "Es más que evidente", respondía Prat ante las imágenes donde se mostraba cómo Desiderio hacía carantoñas y gestos de cariño a su mujer Soledad, mientras ella se lamentaba ante la situación.

Desiderio y Soledad

José calificaba como "absurdo" que la Junta de Extremadura determine que el grado de dependencia de su madre es mejor que el de su padre. "No llore, María Soledad. Ya verá como su hijo con la ayuda de muchos va a arreglar la situación", le decía Joaquín Prat a la anciana.

"Nosotros lo único que podemos hacer es prestarles este altavoz", apuntaba el presentador, mientras Desiderio besaba en la mejilla a Soledad, su compañera de vida. "Podéis firmar en change.org/DesiderioySoledad para seguir con esto adelante y sacarlo entre todos", explicaba José, hijo del matrimonio.

Vanesa

"A mí no me mires. No puedo", sollozaba Patricia Pardo tras terminar la videollamada con este entrañable matrimonio. "Yo soy muy llorona", apuntaba la abogada Verónica Guerrero, otra de las colaboradoras del programa que también rompió a llorar, al igual que su compañera Patricia Pardo.

"Es un sinsentido. Si nos imaginamos a nuestros padres así. Tampoco queríamos que los separen", indicaba Prat sobre lo sucedido. "O nosotros, el día de mañana con nuestra pareja, después de 60 años", apuntaba Pardo, visiblemente emocionada y limpiándose las lágrimas.

"Es verdad que les matas en vida porque llevan 60 años viviendo juntos. Me parece una crueldad. Eso no se puede tolerar", explicaba Guerrero. "Madre mía, por favor. Menudo viernes que llevamos", se expresaba Pardo para terminar el tema.