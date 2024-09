Alessandro Lequio carga de nuevo contra Alejandra Rubio sobre el trabajo de Carlo Costanzia: "Ahora me has calentado"

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, y el actor Carlo Costanzia, hijo de la famosa Mar Flores, siguen viviendo felices su noviazgo y futura paternidad. Ambos conviven juntos y se les ha podido ver en varios platós de televisión.

Mientras esperan la llegada de su primer hijo, varias son las voces que se preguntan sobre a qué se dedica realmente el yerno de Terelu Campos. Más ahora cuando en los próximos meses tendrá una gran responsabilidad entre manos: ser padre.

De esta manera, en Vamos a Ver, el programa presentado por Joaquín Prat y donde es colaboradora habitual la propia Rubio se le preguntó directamente sobre la ocupación profesional de su pareja y del futuro padre de su hijo. "¿Es por cuenta propia o asalariado?", le preguntaba Prat a la joven colaboradora.

Algunos compañeros de plató se atrevieron a dudar de que Constanza fuese "un asalariado", como indicaba su actual pareja. "No me cuadra un trabajo por cuenta ajena porque tienes un horario y una constancia que no se ve por ningún lado", se expresaba Alessandro Lequio sobre la polémica.

Por este motivo, hoy en Vamos a Ver, Alejandra Rubio aprovechaba para responder a Lequio: "No me gusta la gente falsa. Faltar al respeto al padre de mi hijo cuando no estoy delante porque no tienes lo que tienes que tener..."Jamás tienes palabras de respeto hacia mi pareja ni hacia mi suegra. Conmigo no cuentes", apuntaba duramente la colaboradora.

El secretismo de Costanzia

Aun así, Lequio no se inmutó ante las palabras de Rubio y volvió a insistir en que "no le cuadra que Carlo Costanzia tenga un trabajo asalariado con horarios fijos. "El trabajo dignifica a la persona. No sé por qué te empeñas en ocultar el trabajo de tu pareja", le volvía a insistir el ex de Ana Obregón.

La tensión en el plato llegó a subir y el conde Lequio estalló. "No me vayas de ofendida. Ahora ya me has calentado. Antes estabas despotricando de un mundo del que estás viviendo. No es coherente", explicaba Alessandro sobre unas palabras de la colaboradora fuera de cámaras, durante una publicidad de Vamos a Ver.

Alejandra Rubio aclaraba que únicamente había pedido a sus compañeros que "si tenían que decirme algo que sea cuando yo esté presente". Lequio no salía de su asombro y explicaba que no iba a dejar de hablar del tema porque ella no estuviera.

Nuevamente, el conde Lequio insistía en preguntarle a Rubio: "¿Me puedes aclarar en qué trabaja tu pareja?". La colaboradora le respondía en tono desafiante: ¿Me vas a obligar tú a decirlo", zanjando el polémico debate sobre las actividades laborales de Carlo Costanzia.

Por otro lado, la periodista Sandra Aladro apuntaba en directo que según su información, el actor Carlo Costanzia se encuentra envuelto en un proyecto sobre un documental sobre su vida y la de su familia. Aun así, Rubio no quiso pronunciarse al respecto al considerarlo "un tema que tiene que hablar él".