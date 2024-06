Alessandro Lequio carga contra Alejandra Rubio tras la exclusiva de su embarazo: "Dice cosas absurdas"

La noticia ha pillado a todos de sorpresa. Tras solo 5 meses de relación y a golpe de exclusiva en la revista ¡Hola!, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han anunciado que van a ser padres. Evidentemente, las reacciones en diversos programas de televisión no se han hecho esperar.

Al abrir el bloque de crónica social de Vamos a ver, Joaquín Prat ha dado la enhorabuena a la pareja de parte de todo el equipo. Eso sí, no todos los colaboradores del matinal de Telecinco han celebrado la noticia. Entre ellos, Alessandro Lequio.

"Tener un hijo, y lo digo con conocimiento de causa, es una decisión muy importante. Es una decisión para toda la vida. Creo que ha sido una decisión precipitada", ha señalado Lequio, antes de que Alexia Rivas fuese más allá y comentase que a la hija de Terelu Campos la hemeroteca no le hace justicia en este asunto.

El pasado 13 de marzo, en Así es la vida, Rubio desmintió un posible embarazo. Y es que, horas antes, el tertuliano afirmó que había visto a Alejandra salir de una farmacia. En ese momento, prefirió omitir el dato de que se estaba adquiriendo un test de embarazo.

"Alejandra siempre ha dicho que ella no quiere ser personaje", recordaba Prat, después de una breve pausa publicitaria. En plató también se encontraba Kike Calleja, amigo del clan Campos, que ha defendido a la joven de 24 años: "Habrá cambiado de opinión. A partir de ahora, cuando le pregunten por la calle, tendrá que contestar y comportarse como una persona normal que ha vendido su vida. No pasa nada".

Alessandro Lequio, en 'Vamos a ver' Mediaset España

"Yo he hablado con ellas. No conocía la noticia y esto a la gente le puede sorprender. Yo siempre les digo: 'Cuando haya cosas de este tipo, yo prefiero no saberlo'", desvelaba el exconcursante de Supervivientes 2024. Acto seguido, Vamos a ver recordaba esta exclusiva de Alessandro, del pasado 13 de marzo.

"Ayer por la tarde, en torno a las 18:30 horas, Alejandra estuvo haciendo unas compras en la farmacia que está en la Avenida de Europa de Pozuelo de Alarcón. Lo que compró o dejó de comprar no me interesa, porque es algo de su intimidad", desvelaba el italiano aquella mañana de mediados de marzo.

Lequio señala "contradicciones"

Al parecer, Lequio sabía que se trataba de un test de embarazo, pero no lo dijo. Este miércoles, el polemista, lejos de retractarse, se ha "reafirmado" en su información, ya que las fechas coinciden. Según Rubio y Costanzia, la sobrina de Carmen Borrego está de 3 meses y 2 semanas.

"En la entrevista dice cosas tan absurdas como que en sus familias no hay tradición de repetir nombres, cuando ella se llama como su padre y su madre se llama como su abuela. O sea... ¿De qué estamos hablando? De una señora que se contradice de manera clamorosa", estallaba Alessandro.

Joaquín Prat, presentador de 'Vamos a ver' Mediaset España

En ese punto, tanto Calleja como Prat le corregían: "No, ella dice que no va a seguir con esa tradición". "Kike... Entiendo que seas su amigo, pero...", le respondía su compañero, pero el presentador de Vamos a ver insistía: "Mira que te respeto, Alessandro, pero Kike tiene razón".