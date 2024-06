Alejandra Rubio, embarazada tras cinco meses de relación con Carlo Costanzia: “Vamos a ser padres”

Si su historia de amor impactó a propios y extraños, ahora han dejado en shock a todos. Alejandra Rubio (24 años) y Carlo Costanzia (31) anuncian que van a ser padres tras cinco meses de relación.

La hija de Terelu Campos (58) y el hijo de Mar Flores (55) han comunicado la noticia en una entrevista exclusiva con la revista ¡HOLA!, publicada este miércoles, 19 de junio, sólo un día después del que hubiera sido el 83º cumpleaños de María Teresa Campos.

Alejandra tiene tres meses y casi dos semanas de embarazo. Según lo previsto, el bebé que esperan nacerá el próximo diciembre. Hasta ahora, desconocen el sexo. Ella no tiene preferencias. Carlo Costanzia, en cambio, asegura que le gustaría una niña.

Portada de la revista '¡HOLA!'

La joven pareja confiesa que inicialmente les supuso un agobio, pero ahora están muy ilusionados con formar su propia familia. Se enteraron durante una escapada a Jávea con amigos cuando sólo llevaban dos meses juntos. "Lo primero que sentí fue miedo", recuerda la colaboradora a lo largo de la charla con la cabecera rosa. "Yo también. Me vino una responsabilidad muy grande. Es que no me lo esperaba, vino todo un poco de sopetón", añade Carlo Costanzia. La entrevista viene acompañada de un reportaje fotográfico en el que se ve a la pareja posar muy cariñosa y se advierte la incipiente tripa de Alejandra.

Terelu Campos y Mar Flores, quienes se estrenarán como abuelas, ya conocían la noticia. Hasta este miércoles, cuando se ha publicado la revista, lo sabía "muy poca gente". "Nuestra familia y algún amigo nuestro", comenta la nieta de María Teresa Campos.

La primera en enterarse fue Terelu, tal y como revela Alejandra Rubio. Aunque en un primer momento no quería contárselo, la colaboradora de D Corazón intuía que algo le pasaba a su hija. "Al poco tiempo de hacerme la prueba me notaba rara y muy nerviosa (...) Por eso, mientras estábamos hablando de otra cosa, se lo solté de sopetón". Al principio fue un shock, según rememora Carlo Costanzia, pero después "se emocionó mucho".

La familia de Carlo se enteró tiempo después. El hijo de Mar Flores decidió contárselo antes a dos amigos y cuando vio que el embarazo avanzaba bien se lo comunicó a sus padres. "Fue hace como dos semanas, o un poco más, casi a la vez", detalla. Para la modelo también supuso un shock, pero tras asimilarlos "se puso supercontenta".