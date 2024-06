El enfado de Terelu y dos marcadas ausencias: así fue la misa homenaje a María Teresa Campos por su 83 cumpleaños

Este martes, 18 de junio, María Teresa Campos hubiera cumplido 83 años. Una fecha marcada en el calendario de sus seres queridos que sus hijas no han querido pasar por alto. A propósito de este señalado día, Terelu (58 años) y Carmen Borrego (57) organizaron una íntima misa en recuerdo de su progenitora. Una celebración amarga, no sólo por la ausencia de la periodista, sino también porque se ha desarrollado en medio de un difícil escenario familiar.

La misa tuvo lugar a las 20:00 horas de este pasado lunes, 17 de junio, en la iglesia Santa María de Caná, ubicada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Hasta allí se desplazaron Terelu y Carmen, acompañadas por sus hijas y su entorno más cercano.

Tanto Alejandra Rubio (24) como Carmen Almoguera (31) estuvieron presentes. No así, José María (34), el primogénito de Borrego y nieto mayor de María Teresa Campos, presumiblemente por el distanciamiento que existe entre él y su progenitora. También fue notoria la ausencia de Gustavo Guillermo, el que fuera chófer de María Teresa y a quien la presentadora quería como a un hijo.

Carmen Borrego y Rocío Carrasco acudiendo a la misa homenaje a María Teresa Campos. Gtres

La familia no quiso pronunciarse al respecto, dejando claro que no buscaban el revuelo mediático y que sólo acudían a la iglesia para homenajear a la periodista. "No voy a entrar en nada de... Es una iglesia, a ver si es que ahora también somos nosotras dueñas de las iglesias. Claro que podía venir. No tengo nada más que deciros", zanjó Alejandra Rubio ante los micrófonos de Europa Press.

"No voy a decir nada", dejó claro Terelu Campos a su salida de la iglesia, visiblemente enfadada, seria y cabizbaja. A la colaboradora de D Corazón no le habría sentado bien que hace unos días se filtrara la noticia sobre la celebración de la misa en recuerdo a su madre. Cabe recordar que María Teresa Campos perdió la vida el 5 de septiembre de 2023, por lo que esta es la primera vez que las comunicadoras no celebrarán con su progenitora el día de su cumpleaños.

Carmen Borrego, por su parte, se mostró mucho más rotunda ante las preguntas de la prensa: "Vale, por favor, os pido un poquito de respeto, un mínimo. Yo os doy las gracias a todos por estar aquí. No tengo nada que decir".

Entre los asistentes también estuvieron Rocío Carrasco (47) y Fidel Albiac (51), quienes forman parte del círculo cercano de las Campos. "Es una fecha complicada", recordó ella tras salir de la iglesia. Sobre la misa, comentó que "fue normal y corriente, pero emotiva porque al final es conmemorativo". Para apoyar a Terelu y Carmen, también acudieron Meli Camacho o Kike Calleja y Raquel Abad.

Carmen Almoguera y Alejandra Rubio en la misa homenaje a su abuela. Gtres

Tras la misa, las hijas de María Teresa, junto a José Carlos Bernal, marido de Carmen, y algunos amigos, difrutaron de un aperitivo en una terraza cercana a la iglesia. Un entorno en el que Terelu y su hermana se habrían sentido más cómodas. En este punto, alejadas de los focos, se les vio mucho más relajadas y sonrientes.