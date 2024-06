Terelu Campos habla como nunca de su hermano secreto: "Mi padre se equivocó y yo pude resarcir lo que hizo mal"

Si hace unos días veía la luz la misa homenaje que se le ha organizado a María Teresa Campos este lunes, 17 de junio, en la Parroquia Santa María de Caná, en Madrid, en vísperas de su 83º cumpleaños, ahora su hija Terelu Campos (58) se ha convertido en noticia gracias a su intervención en el espacio DCorazón, en TVE, este pasado fin de semana.

A colación del presunto hermano secreto del actor Eduardo Noriega (50), la primogénita de María Teresa se ha sincerado y ha hablado como nunca de su hermano paterno. La existencia de este familiar se descubrió, públicamente, hace unos años en el extinto Sálvame. Para entonces, que Terelu y Carmen Borrego (57) tenían un hermano de padre era un secreto a voces.

Su entorno bien conocía esta realidad, pues ellas nunca lo han ocultado. Se trata de un joven que nació fruto de una relación que el progenitor de Terelu mantuvo con una mujer antes de conocer y casarse con María Teresa. "Yo he conocido a un hermano mío con 30 años largos. Lo descubrí cuando yo ya tenía cerca de 30 años", ha detallado ahora Terelu en dicho espacio.

Terelu Campos en una fotografía reciente, en un acto público. Gtres

Y ha añadido: "Forma parte de su intimidad, es una persona anónima. Alguien de su familia le dijo, 'esa que ves en la tele es tu hermana'. Yo nunca me negué a hacer una prueba de ADN, jamás en la vida, porque todo el mundo tiene derecho de saber quién es biológicamente", ha explicado Terelu Campos.

Según la madre de Alejandra Rubio (24), su padre, José María Borrego, se "equivocó". "Mi deber está también en resarcir a la persona de los errores de mi padre, si es que puedo hacerlo. Si mi padre se equivocó en un momento dado, yo tengo la oportunidad de resarcir lo que hizo mal mi padre", ha agregado.

"Mi hermano jamás en la vida me ha pedido nada", ha remachado. La presentadora ha reconocido sentirse "orgullosa" de la determinación que tomó en su momento de conocer a su hermano secreto. No es la primera ocasión en la que Terelu se pronuncia sobre este tema; el año pasado informó que había conocido a su hermano durante la Semana Santa de Málaga.

José María, que es como se llama el hermano anónimo, no quiere ser conocido ni pertenecer a este mundo. Y esa ha sido la tónica en los argumentos que las hermanas Campos han esgrimido en los distintos programas de televisión a lo largo de estos años.

Carmen Borrego Campos en una fotografía tomada en Madrid, en abril de 2024. Gtres

"Estoy preocupada porque se hace daño a otras personas que no pertenecen a este mundo. Sí, tengo un hermano, pero no es secreto, es anónimo. Es verdad que públicamente no hemos hablado de él, es su decisión ser anónimo y está en su derecho. Lo único que hemos hecho ha sido respetar su decisión. Tiene un padre que nunca fue público y una madre anónima y, además, ambos están muertos", manifestó Terelu, en el extinto Viva la vida, en 2020.

"Me interesa mucho y quiero zanjar aquí. Empieza aquí y termina aquí. Tenemos un hermano que ha permanecido en el anonimato, no es hijo de nadie público. Que ambos padres, desgraciadamente, no viven. Nuestro padre, desde 36 años; y su madre, desde hace un tiempo. Una persona que no se ha aprovechado para nada, ni para una fiesta ni para vivir mejor, tiene todo el derecho y le ampara la ley", subrayó.

"No voy a hablar de la vida de mi padre. Los únicos públicos somos nosotros, nadie más. Que vivan tranquilos y no se vean acosados ni vigilados. Si la intención era hacernos daño a nosotras, no: el daño se le está haciendo a esa persona. Nada más. Rogar que se respete. Yo no he guardado a mi hermano en un bolsillo. Está en su derecho de mantenerse en el anonimato", añadió, visiblemente dolida.

Conviene puntualizar que la existencia de este hermano haya visto la luz pública tiene un responsable: Antonio David Flores (49). El ex Guardia Civil fue el que deslizó en Telecinco que las Campos tenían un hermano varón: "Que hablen de su hermano de Málaga". Rápidamente, todos los medios se hicieron eco de la información.