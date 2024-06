El halagador mensaje de Jennifer Lopez a Ben Affleck por el Día del Padre que zanja los rumores de separación

En plena ola de rumores por su presunto divorcio con Ben Affleck (51 años), Jennifer Lopez (54) le ha dedicado al actor un cariñoso mensaje a través de sus redes sociales con el que zanja todo tipo de especulaciones.

La cantante ha homenajeado a su marido con motivo de la celebración del Día del Padre en Estados Unidos, dedicándole unas halagadoras palabras. Jlo, además, ha celebrado públicamente a su propio progenitor. No obstante, ha sido el texto hacia el intérprete el que más ha llamado la atención.

La cantante de On the floor ha honrado a ambos junto a un par de fotografías publicadas este pasado domingo, 16 de junio, en sus stories de Instagram. Los mensajes están acompañados de bonitas fotografías que ha rescatado del baúl de los recuerdos.

El mensaje de Jlo a Ben Affleck. Instagram

El primero en recibir las felicitaciones fue Affleck. "Nuestro héroe. Feliz Día del Padre", escribió Jennifer Lopez en una instantánea en blanco y negro del afamado actor, en la que se le ve tripulando lo que parece un avión de combate. Probablemente fue una imagen extraída de una de las películas en las que ha trabajado el protagonista de Pearl Harbor. El mensaje de la cantante se produce en plena ola de rumores sobre una posible crisis entre ambos y días después de conocerse que pusieron a la venta su mansión en la ciudad de Los Ángeles, valorada en unos 60,8 millones de dólares (alrededor de 56 millones de euros).

El matrimonio compró la casa poco después de su enlace celebrado en 2022, y según varios medios estadounidenses, estarían buscando una nueva residencia. No obstante, hasta ahora ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Ni de sus planes de futuro ni de su posible distanciamiento.

Poco antes de que saliera a la luz la noticia de la venta, la cantante de Let's get loud anunció que cancelaba su gira This is Me…Live, programada para los meses de junio a agosto, porque quiere tomarse un tiempo libre para pasarlo con sus hijos, familia y amigos cercanos. Sus palabras, sin embargo, no calmaron la situación. Por el contrario, aumentaron los rumores de crisis con Affleck.

Cabe recordar que la cantante y el protagonista del Indomable Will Huntin se han casado en dos ocasiones. La última boda se celebró hace dos años en Los Ángeles. No tiene hijos juntos, pero sí viven la experiencia de la paternidad. Jennifer Lopez comparte gemelos de 16 años con su exmarido, el cantante Marc Anthony (55), mientras que Ben Affleck tiene tres vástagos de su matrimonio anterior con la actriz Jennifer Garner (52).

Este pasado domingo, tras rendir homenaje a su marido, la diva del pop también publicó una foto de su padre que seguía una estética similar a la de la instantánea de Ben Affleck. Se trata de una instantánea en blanco y negro en la que su progenitor aparecía subido a un vehículo. En este caso, el mensaje que acompañó la estampa fue: "Feliz Día del Padre, papá".