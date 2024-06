Jennifer Lopez reaparece seria y cabizbaja mientras Ben Affleck se refugia en su exmujer y su hijo Samuel

Nadie podía esperar que el pasado viernes, 31 de mayo, la cantante Jennifer Lopez (54 años) tomara una de las decisiones más difíciles de su vida profesional: cancelar su gira This is Me…Live -programada de junio a agosto- para pasar tiempo con sus hijos, familia y amigos cercanos.

"Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, sabed que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario", aseguró en una suerte de comunicado. Esta inesperada decisión acontece en un momento convulso y difícil para la artista, pues los rumores de separación del actor Ben Affleck (51) suman y siguen.

Ahora, tanto Jennifer como Ben han reaparecido y lo han hecho por separado y con una actitud muy similar: serios y, en el caso de Lopez, hasta se diría que cabizbaja y triste. Por su parte, Jennifer ha sido inmortalizada por las calles de Los Ángeles, ataviada con un floreado vestido, unas gafas amarillas y el pelo suelto.

Jennifer Lopez y Ben Affleck, por separado, tras los fuertes rumores de separación. Gtres

Pese a la elegancia que siempre imprime en cada salida pública, parece inevitable percatarse de su tristeza en el rostro. Casi al mismo tiempo que se producía esta primera imagen de JLo tras la cancelación de sus conciertos, Ben Affleck también ha sido captado por las cámaras de los paparazzi.

El afamado actor ha disfrutado de un paseo por Santa Mónica, junto a su exmujer, Jennifer Garner (52), y uno de los hijos que tienen en común, Samuel. La expareja acudía, bien avenida, a apoyar a su vástago en un partido de baloncesto. Conviene recordar que Garner, además de su expareja y madre de sus tres hijos, es una de sus amigas más leales.

Affleck paseando por las calles de Santa Mónica, este pasado sábado, 1 de junio. Gtres

Garner fue, por ejemplo, el asidero emocional de Ben en uno de sus momentos más críticos: cuando en 2018 cayó duramente en el alcoholismo. Garner acudió al domicilio del actor y fue quien lo convenció para que se pusiera en manos de profesionales. Entonces, el actor de Argo regresó por tercera vez a una clínica de desintoxicación.

En los últimos meses, existe abundante material gráfico que atestigua que Ben y Garner -que mantuvieron un matrimonio desde 2005 a 2018- mantienen una buena y madura relación, se entiende que en aras del bienestar de sus tres vástagos. Garner podría estar animando a Affleck para que apueste por su matrimonio con Jennifer Lopez.

De acuerdo a diversas informaciones de Page Six, "ella apoya plenamente su relación y no quiere nada más que él sea feliz". Un amigo de Ben ha hablado, además, para el citado medio y sostiene que el actor no está pasando por un buen momento con Jennifer.

"Si hubiera una manera de divorciarse por motivos de locura temporal, lo haría. (...) Él siente que los últimos dos años fueron sólo un sueño febril, y ahora ha recobrado el sentido y comprende que simplemente no hay manera de que esto vaya a funcionar", sostiene la fuente, al tiempo que añade que Ben se siente "desgastado" por su relación, y "no está de acuerdo con el estilo de vida de Jennifer".

Jennifer, "desconsolada"

"Prometo que os compensaré y que volveremos a estar juntos. Os quiero mucho a todos. Hasta la próxima…", añadió Jennifer hace unas horas, cuando anunció la cancelación de su gira. La noticia ha llegado menos de un mes antes del inicio de la gira, que arrancaba el 26 de junio en Orlando -Florida-, y concluía el 5 de agosto en Montreal -Canadá-.

La quinta gira de conciertos de la cantante estadounidense de origen puertorriqueño estaba pensada para promocionar su último álbum de estudio This is Me…Now, que salió a la venta en febrero, y tenía planeados 37 conciertos localizados en distintas ciudades de Canadá y Estados Unidos.

De estos 37 espectáculos iniciales, Lopez ya canceló el pasado marzo su paso por al menos siete ciudades incluidas en su primera gira en cinco años. Las excluidas fueron Nashville -Tennessee-, Nueva Orleans -Luisiana-, Raleigh -Carolina del Norte-, Atlanta -Georgia-, Houston -Texas-, Cleveland -Ohio- y Tampa -Florida-.

La web de venta de entradas Ticketmaster ha detallado que los usuarios con boletos para la gira de JLo -como se conoce también a la artista- comprados a través del portal se reembolsaran automáticamente.

Este anuncio de Lopez coincide con el lanzamiento de Atlas, la película de Netflix que, bajo la dirección de Brad Peyton, protagoniza y que llegó al servicio de streaming el pasado 24 de mayo.

La pareja se comprometió originalmente en 2002, pero terminó su relación en 2004 antes de reavivar su romance décadas después. Encontraron el amor nuevamente en 2021 antes de fugarse a Las Vegas en julio de 2022.

Lopez y Affleck celebraron una boda formal en su finca de Georgia al mes siguiente. El famoso dúo comparte cinco hijos de sus matrimonios anteriores. Lopez dio la bienvenida a los gemelos Max y Emme, de 16 años, con su exmarido Marc Anthony (55) en 2008, y Affleck tiene a Violet, de 18 años, Seraphina, de 15, y Samuel, de 12, con su exesposa, Jennifer Garner.