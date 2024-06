Muere Emilio, el hermano pequeño de Massiel, a los 71 años tras un tiempo "enfermo"

Triste y durísima pérdida en el seno de la familia Santamaría Espinosa. La artista Massiel (76 años) acaba de recibir uno de los golpes más duros de su vida: su hermano pequeño, su confidente y protector, el hombre de su vida, Emilio, ha fallecido a los 71 años tras un tiempo "enfermo".

Tal y como ha avanzado la periodista Mónika Vergara este domingo, 2 de junio, en el espacio Fiesta de Telecinco, el hermano de Massiel -que fue su representante durante un tiempo-, llevaba dos semanas "mal, pero nadie sabía que estaba tan grave".

Sostiene la citada profesional, hija de la inolvidable Mayka Vergara, que Massiel está "muy mal. Su hermano era alguien a quien estaba muy unida. Su apoyo personal y profesional". Emilio era padre de dos hijos y tenía nietos. Sostiene esta periodista, en conversación con EL ESPAÑOL, que la relación de Massiel con su hermano era "de cine". Se llevaban muy bien y "nunca discutieron".

Massiel, en su último acto público, el pasado mes de febrero. Gtres

Massiel ha estado muy pendiente de su hermano e iba a visitarlo diariamente. Cuentan en el espacio de Telecinco que Emilio no perdió su sentido del humor hasta el último momento, y él mismo restaba gravedad a su estado. Uno de los hijos de Emilio ha enviado un mensaje a distintos periodistas de la crónica social.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al texto. En él se hace referencia a la figura de Emilio, a su gran humor y alegría y se le define como "un cachondo". Siguiendo sus deseos, explica el sobrino de Massiel, se le hará una despedida "sin dramas", "con alegría y diversión".

Lo cierto es que hace unos días distintos compañeros de profesión le habían enviado a Massiel, desde la televisión, mensajes de ánimo, sin desvelar el motivo. Ahora, a la luz de los acontecimientos, se conoce la razón de ese discreto apoyo.

Este fallecimiento, que ha destrozado a la emblemática artista, acontece en un momento en que ella vive especialmente apartada de los medios de comunicación.

Massiel, en un acto público hace un tiempo. Gtres

Contadas son las ocasiones en que, de un tiempo a esta parte, Massiel ha reaparecido ante las cámaras. La actriz y cantante lleva tiempo retirada del foco público, y una de las últimas ocasiones que se la vio fue en febrero de este año, en la presentación del documental Terapia de parejas. Quien la conoce sostiene que su estado de ánimo, últimamente, no es bueno.

En las últimas ocasiones en que ha sido entrevistada en televisión, por ejemplo, en el extinto Sábado Deluxe, Massiel deslizó preocupantes titulares. Llegó a asegurar que deseaba morirse. "Yo, encantada de la vida. Si me quedo ciega, que ya soy tuerta, ¿para qué quiero vivir ciega? Si no puedo leer, no puedo ir al teatro, no ir al cine...", reflexionó.

Y añadió: "¿Qué quieres que esté pendiente de una persona que me manipule? No quiero depender de nadie. Yo prefiero estar en silla de ruedas antes que estar ciega". Hay que recordar que Massiel sufre, desde hace años, una afección degenerativa en sus ojos.

En 2018, EL ESPAÑOL pudo conocer, a través del entorno más próximo de la artista, que su estado anímico estaba bajo. Sus problemas de visión comenzaron cuando estaba representando Follies en el Teatro Español de Madrid. "Tenía que ir con una bombilla", narró hace un tiempo cuando reveló lo que le ocurría.

Su enfermedad "es una bomba de relojería y no se sabe nunca cómo puede evolucionar". En este tiempo, su acidez y naturalidad a la hora de afrontar este revés ha sido envidiable: "Soy la tuerta más famosa de España después de la Princesa de Éboli. Con el ojo izquierdo solo tengo visión periférica. Si me tapo el ojo derecho, la cara no te la veo, pero podría ir con un bastoncito".

Pero el humor, a veces, se le ha agotado. "Massiel es una mujer todoterreno, pero le acusan los miedos y las inseguridades en su día a día", se informó hace un tiempo a este medio.

Planta cara a la derrota arreglándose y echándose a las calles: "Se niega a que la enfermedad le gane la batalla y, por eso, no se pierde un sarao". Alejada de la pequeña pantalla, Massiel dedica su tiempo a menesteres menos ociosos y más caseros. De puertas para adentro. Como el de disfrutar de su familia.

Poco dada a hablar de su vida privada, en 2020 aseguró en Vanitatis: "Tengo dos hijos que me han dado tres nietos. Mi hijo se dedicó una temporada a la música, pero le ha llegado el momento de estabilizarse al formar una familia y se ha convertido en empresario. Y mi hija, Carmen Santamaría, tiene un trabajo serio, pero tiene vocación de actriz y va haciendo cositas según le van saliendo. Ahora está rodando una serie para Netflix. El gen artístico sigue en la familia".