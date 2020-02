El testimonio más duro de Massiel: confiesa en directo su deseo de morir

La cantante Massiel (72 años) fue una de las invitadas de este sábado en el programa Deluxe de Telecinco. El presentador, Jorge Javier Vázquez (49), celebró su presencia dada la facilidad que la artista tiene para abordar todo tipo de temas sin cortapisas y sin censura. La sorpresa para los colaboradores y el propio conductor llegó cuando la única ganadora de Eurovisión que ha dado la historia de España confesó en directo sus deseos de morir.

Una conclusión a la que ha llegado tras reflexionar por los dos duros golpes que le ha asestado la vida en los últimos tiempos; no solo las muertes de sus íntimos amigos Patxi Andión y José Luis Cuerda sino también la enfermedad ocular degenerativa que la está dejando ciega.

Massiel en 'Sábado Deluxe'

"Se está discutiendo en Holanda una ley con la que se propone que todas las personas mayores de 50 años que estén cansadas de vivir y quieran tomar la decisión de no vivir, se toman una pastilla y se van. Eso es maravilloso, que tú puedas decidir cuándo te vas. Económicamente hablando también es un ahorro para cualquier país. Los que nos queramos morir, déjennos que nos tomamos la pastillita y nos muramos".

Los tertulianos no supieron si la cantante estaba ironizando sobre el asunto y por tanto, hicieron hincapié. "Pero, ¿morirte ahora?", apuntaba el periodista Antonio Rossi. "Yo, encantada de la vida. Si me quedo ciega, que ya soy tuerta, ¿para qué quiero vivir ciega? Si no puedo leer, no puedo ir al teatro, no ir al cine... ¿Qué quieres que esté pendiente de una persona que me manipule? No quiero depender de nadie. Yo prefiero estar en silla de ruedas antes que estar ciega".

Efectivamente, Massiel sufre hace años una afección degenerativa en sus ojos y según ella misma, "irá a más". La degeneración macular le llegó un día inesperado y ahora tendrá que pasar por quirófano para operarse de cataratas. "Me tengo que operar de cataratas y a los médicos les da miedo porque es peligroso. Me lo tienen que hacer con anestesia general". Jorge Javier intentaba quitar hierro al duro testimonio de Massiel deslizando que la ceguera es algo con lo que se puede vivir, teniendo además, ayuda de alguien.

Massiel en el plató de 'Deluxe'.

Pero en eso Massiel es tajante y espetó lo siguiente: "¿Aprender braille a los 72 años? ¿Depender de alguien? Jamás. No consentiría ser dependiente. No quiero depender de nadie nunca. Yo soy huérfana de padre y madre. Mi hijo se levanta a las 7 de la mañana y vuelve a las 21:30 de trabajar y tiene a su mujer y a sus tres hijos. Yo no puedo ser una carga para mi hijo", concluía la autora de Rosas en el mar.

La vida de pasiones de Massiel

Superado el delicado asunto de su enfermedad, Massiel habló de otros muchos temas. La diva tuvo palabras de cariño para su amiga, María Teresa Campos (78) tras su ruptura con Edmundo 'Bigote' Arrocet (70). Confesó haber visto la entrevista de la presentadora en Deluxe tan solo siete días antes y tras eso, escribió un cariñoso mensaje a Terelu Campos (54): "Siento mucho el dolor que tiene tu madre, pero creo que van a volver", afirmaba Massiel.

Massiel opina sobre la entrevista de María Teresa Campos en 'Deluxe'.

Su relato continuaba de la siguiente manera: "Cuando uno quiere, quiere para toda la vida. Después de estar seis años conviviendo con una persona, tú no le puedes dejar de querer. Me emocioné mucho y sufrí mucho viendo la entrevista (de María Teresa Campos). Es una persona mayor, que vive sola y está desolada. Y Edmundo está siendo muy elegante", concluía intérprete de La, la, la.

En un tono mucho más divertido, Massiel abordó el "suplicio" que le supuso ir a los premios Goya a Málaga. "Fue una experiencia terrible, hubo muchos fallos por parte de la organización. Yo, que soy académica, no sabía dónde me tenía que sentar. Los responsables de allí tampoco lo sabían. Fue muy complicado para ir de largo y con tacón... No hice la alfombra roja".

[Más información: Massiel, convertida en 'Trending topic' por sus declaraciones sobre política en 'Sábado Deluxe']