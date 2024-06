Nuria Roca y Juan del Val asisten a la graduación de su hijo mayor, Juan: los detalles y la emoción del abuelo Alfredo

No hay padres más orgullosos que Nuria Roca (52 años) y Juan del Val (53). Este fin de semana la familia ha vivido un emocionante acontecimiento. El primogénito de uno de los matrimonios más sólidos del panorama nacional, Juan del Val Roca (21), ha acabado sus estudios universitarios y ya está graduado en el doble grado de Publicidad y Marketing.

La familia ha acudido, unida y feliz, este pasado sábado, 1 de junio, al gran día de su graduación, celebrada en la prestigiosa universidad ESIC. Juan ha estado arropado no sólo por sus compañeros de edición, sino también por amigos y por su familia. "Ayer se graduó el chico de la sonrisa más bonita del mundo. Enhorabuena, mi rey", ha posteado un orgulloso Juan del Val en sus redes.

El colaborador de la mesa de actualidad de El Hormiguero ha compartido, además, un carrete de fotografías inéditas en el que se ve a Juan del Val Roca, elegantemente vestido con un traje y corbata, luciendo una banda de color naranja. Junto a sus padres, también han asistido la hermana pequeña de Juan, Olivia, y su abuelo materno Alfredo, quien no podía disimular la emoción.

Juan del Val Roca junto a sus padres, su abuelo Alfredo y su hermana Olivia, menor de edad. RRSS

Por su parte, la presentadora de La Roca, espacio de laSexta, Nuria, también se ha puesto nostálgica en sus redes sociales, en las últimas horas, hablando de lo mucho que ha crecido su primogénito, de cómo emprende una nueva vida y, por tanto, se aleja un poco más del nido familiar.

"Ando de resaca emocional, amigos… Uff. Hace un suspiro llevaba yo a mi Bole de la mano al cole y ya ha acabado la Universidad. Enhorabuena, cariño. Cuánto voy a echar de menos verte en esa ventana estudiando, ya sea con sol o con frío, contento o agobiado, con la Pepi encima o sin ella. ¡Enhorabuena, mi vida!", ha escrito Nuria en su red social Instagram.

Tanto la red social de Juan del Val como de Nuria, a los pocos minutos de presumir de padres, se han llenado de mensajes de felicitaciones y parabienes. Algunos rostros conocidos, y amigos personales, han querido mandar la enhorabuena a Juan del Val Roca por este logro académico. Entre estas personalidades, figuran Patricia Cerezo (52), Bibiana Fernández (70), Carmen Lomana (75) o Cari Lapique (70).

"Que rápido pasa todo. Da mucha pena, pero es ley de vida", "Muchísimas felicidades", "Te entiendo, ahora tendrás otras alegrías, ya verás", "Son etapas de la vida". En otro orden de cosas, Juan está siguiendo los pasos profesionales de sus padres en el mundo de la comunicación. Esta temporada ha debutado en la pequeña pantalla como colaborador del programa de temática taurina Generación T.

El hijo mayor de Juan del Val y Nuria Roca es un aficionado a los toros, gusto por el que ha recibido un sinfín de críticas en sus redes sociales. "Somos una familia de taurinos y orgullosos", sentenció el joven en su cuenta de TikTok en verano de 2022 tras recibir una ola de comentarios negativos por mostrar su fervor por el toro embolado.

Entonces, a Juan no parecían importarle las críticas. Pero ahora, en su nueva faceta televisiva, ha confesado que en ocasiones puede ser duro recibir este tipo de mensajes. En un momento del primer capítulo de Generación T, Juan le comenta a Roca Rey (27): "A mí, de vez en cuando, cuando subo una foto, me llegan muchos comentarios malos. No me imagino la de comentarios que te llegan a ti también".

Cabe recordar que Juan del Val Roca nunca se había cerrado a la oportunidad de continuar con el camino trazado por sus padres. Simplemente no había "surgido" el momento, según comentó en una entrevista que, precisamente, concedió a Berenice Lobatón el 31 de diciembre de 2020, el año marcado por la pandemia del coronavirus.

"De momento, quiero seguir haciendo lo que hago y si en algún momento se da la casualidad de que pase algo, pues pasará", confesó entonces.

El momento parece haber llegado y el proceso está siendo enriquecedor. La primera toma de contacto de Juan del Val Roca con la televisión ha sido una gran "experiencia", tal y como aseguraba en uno de los post promocionales del programa.