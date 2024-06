Rupert Murdoch se casa por quinta vez a los 93 años con su nueva pareja, Elena Zhukova, 26 años menor

El magnate de los medios Rupert Murdoch (93 años) se ha casado por quinta vez en una ceremonia celebrada el pasado sábado, 1 de junio, en su viñedo de California. Murdoch ha sellado su vida con su flamante esposa, Elena Zhukova (67), 26 años menor que él.

Ella es bióloga de profesión, de origen ruso, y está jubilada. La existencia de esta mujer en la vida del magnate ha sido toda una sorpresa a nivel público, pues en marzo de 2023, cuando Murdoch anunció su compromiso, lo iba a hacer con otra mujer, Ann Lesley Smith (67), con quien mantenía una relación desde septiembre de 2022 y se llegó a comprometer.

No obstante, finalmente, la afortunada ha sido otra fémina, curiosamente de la misma edad que la anterior. La historia de amor de Rupert y su ex, Ann Lesley, se rompió abruptamente en abril del pasado año, un mes después de anunciar su casamiento. Antes de este drástico final el empresario había deslizado detalles de la boda a The New York Post, medio que es de su propiedad.

"Estamos deseando pasar juntos la segunda mitad de nuestras vidas", declaró Rupert al citado digital, desvelando que en el momento de la pedida "estaba muy nervioso" y que para él será su último matrimonio. "Temía enamorarme, pero sabía que esta será la última. Estoy feliz", aseguró. Sin embargo, la vida tenía otros planes para Rupert.

Le llegó otra vez el amor de la mano de Elena Zhukova. Se asegura que Murdoch y Zhukova se conocieron en una fiesta organizada por una de sus exesposas, la empresaria nacida en China Wendi Deng.

Zhukova estuvo casada anteriormente con el multimillonario petrolero ruso Alexander Zhukov, mientras que su hija Dasha, una socialité y empresaria, estuvo casada con el oligarca ruso Roman Abramovich hasta 2017.

En lo que respecta a Rupert, protagonizó un escandaloso divorcio en junio de 2022 con la modelo Jerry Hall. La polémica comenzó cuando se conoció el modo en el que, supuestamente, Hall se enteró de su separación: Murdoch le envió un correo electrónico anunciándole que quería separarse.

Rupert Murdoch y Jerry Hall el día de su boda. Gtres

Con la decisión tomada, llegó el momento de separar sus vidas y hacer el reparto de bienes, que fue beneficioso para la exmodelo. Tal y como se conoció, Hall recibió una mansión de Oxfordshire por valor de 13 millones de euros como parte de su acuerdo de divorcio. Se trata de Holmwood House, una extensa finca georgiana situada en una bella localidad de Inglaterra.

En cuanto a la gran suma que recibió Hall, se estima que logró entre 50 y 250 millones de libras esterlinas, esto es, entre 60 y 295 millones de euros, un montante que es relativamente pequeño para uno de los hombres más ricos del planeta. Esto se debe a que la expareja acordó un acuerdo prenupcial que establecía ya la suma que obtendría ella en caso de separación.

Murdoch mantiene una poderosa influencia en Estados Unidos y en el extranjero a través de sus marcas de noticias de tendencia conservadora como Fox News Channel en Estados Unidos, The Sun en Gran Bretaña y Sky News en Australia.

Imperio familiar

Murdoch comenzó a construir su imperio en 1952, tras la muerte de su padre Keith, periodista y propietario del Adelaide News y del Sunday Mail, al hacerse cargo de la dirección de estos medios, antes de crecer hasta abarcar centenares de publicaciones.

Su fortuna de más de 13.000 millones de dólares (10.947 millones de euros) la amasó apoyado en sus tabloides (The Sun, en Reino Unido, y el Daily Telegraph, en Australia), los diarios The Wall Street Journal y New York Post en Estados Unidos, así como los canales de televisión Sky News y Fox News.

Anteriormente tuvo presencia en Asia, en donde News poseyó en la década de 1980 el 35 por ciento de acciones del South China Morning Post. "Él tiene una larga carrera. Encabezó su empresa a la edad de 22 y cumple los 90 aún al frente de la misma. Quizá sea un récord mundial: 68 años al mando de una empresa", enfatizó Tiffen, al destacar la venta en 2019 de la 21 Century Fox a Disney.