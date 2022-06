El millonario Rupert Murdoch y la modelo Jerry Hall se separan tras seis años de matrimonio

El magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch (91 años) y la modelo Jerry Hall (65) se divorcian. Así lo ha anunciado el diario The New York Times, que cita como fuente de la información a dos personas muy cercanas a la pareja. Esta, de momento, no ha hecho declaraciones al respecto, así como sus representantes. El diario asegura que ha tratado de contactar con Bryce Tom, un portavoz de Murdoch, que no ha querido comentar la noticia. Tampoco han obtenido confirmación de los representantes de la modelo.

Murdoch, de origen australiano y nacionalizado estadounidense, y Hall, también norteamericana, se casaron en marzo de 2016 en una mansión centenaria en el centro de Londres. Fue el cuarto matrimonio para él, que anteriormente había estado casado con Patricia Booker, Anna Maria Torv y Wendi Deng. Por su parte, la modelo estuvo casada con el cantante Mick Jagger (78), padre de sus cuatro hijos.

Pese a la noticia, el citado medio augura que no es probable que se altere la estructura de propiedad de las empresas en las que Hall tiene participaciones, entre ellas Fox News y The Wall Street Journal.

Las acciones de la familia Murdoch en las empresas que fundó el magnate se gestionan en un fideicomiso estrictamente administrado. Murdoch divide los derechos de voto sobre ese fideicomiso con sus cuatro hijos mayores, Lachlan, Elisabeth, James y Prudence, y los ha arreglado para que él nunca pueda ser superado en votos, precisa el diario neoyorquino.

Murdoch mantiene una poderosa influencia en Estados Unidos y en el extranjero a través de sus marcas de noticias de tendencia conservadora como Fox News Channel en Estados Unidos, The Sun en Gran Bretaña y Sky News en Australia.

Su boda tuvo lugar en marzo de 2016 en Londres, apenas unos meses después de oficializar su relación durante la final del Mundial de Rugby de 2015. Les presentó una hermana de Murdoch, quien además es amiga de la exmodelo y las chispas no tardaron en surgir. Sin embargo, el amor les ha durado solo seis años que, sin embargo, han disfrutado a fondo.

Imperio familiar

Murdoch comenzó a construir su imperio en 1952, tras la muerte de su padre Keith, periodista y propietario del Adelaide News y del Sunday Mail, al hacerse cargo de la dirección de estos medios, antes de crecer hasta abarcar centenares de publicaciones. Su fortuna de más de 13.000 millones de dólares (10.947 millones de euros) la amasó apoyado en sus tabloides (The Sun, en Reino Unido, y el Daily Telegraph, en Australia), los diarios The Wall Street Journal y New York Post en Estados Unidos, así como los canales de televisión Sky News y Fox News.

Anteriormente tuvo presencia en Asia, en donde News poseyó en la década de 1980 el 35 por ciento de acciones del South China Morning Post. "Él tiene una larga carrera. Encabezó su empresa a la edad de 22 y cumple los 90 aún al frente de la misma. Quizá sea un récord mundial: 68 años al mando de una empresa", enfatizó Tiffen, al destacar la venta en 2019 de la 21 Century Fox a Disney.

