Juan, el hijo mayor de Juan del Val y Nuria Roca, se sincera sobre las críticas: "Me llegan muchos comentarios malos"

Juan del Val Roca (21 años) ha dado el salto a la pequeña pantalla, siguiendo los pasos de sus padres, Juan del Val (53) y Nuria Roca (52). El primogénito del matrimonio televisivo ha emprendido esta nueva faceta de la mano de su amiga Berenice Lobatón (21), conductora de Generación T, un espacio dedicado al sector taurino que se estrenó en One Toro TV el pasado 13 abril.

En el primer programa, la joven comunicadora e hija de Paco Lobatón (72) ha reunido a Bertín Osborne (69) y Roca Rey (27) con los organizadores de Gilca Sound y Juan del Val Roca, cuya participación no resulta extraña. Más allá de ser muy amigo de Bere, como le conocen en su entorno, el hijo mayor de Juan del Val y Nuria Roca es un aficionado a los toros, gusto por el que ha recibido un sinfín de críticas en sus redes sociales.

"Somos una familia de taurinos y orgullosos", sentenció el joven en su cuenta de TikTok en verano de 2022 tras recibir una ola de comentarios negativos por mostrar su fervor por el toro embolado, una modalidad de los festejos populares de la temporada estival en la que la res corre por una trama urbana, que suele ser una calle estrecha, llevando dos bolas prendidas con fuego sobre sus astas. Entonces, a Juan no parecían importarle las críticas. Pero ahora, en su nueva faceta televisiva, confiesa que en ocasiones puede ser duro recibir este tipo de mensajes.

[El hijo mayor de Juan del Val y Nuria Roca debuta en la tele con un proyecto taurino junto a Berenice Lobatón]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OneToro TV (@onetoro.tv)

En un momento del primer capítulo de Generación T, Juan le comenta a Roca Rey: "A mí, de vez en cuando, cuando subo una foto, me llegan muchos comentarios malos. No me imagino la de comentarios que te llegan a ti también". El diestro responde inmediatamente con una reflexión: "Me gusta centrarme en mí y si tengo que escuchar algo, que sea de la gente de mi entorno. Cuando empiezas a leer una cosa y otra, al final te pierdes. Hay tantas ideas y opiniones que ya no sabes cuál es la correcta".

Como consejo, Roca Rey añade: "Y realmente la correcta es la que tú llevas dentro. Y para hacer la correcta lo que tienes que hacer es escucharte. Y para escucharte lo que tienes que hacer es no escuchar a los demás".

A su reflexión, Juan del Val Roca responde con una sonrisa tímida y asegura: "Voy a seguir tu consejo a partir de ahora". En ese mismo momento interviene Berenice Lobatón reforzando la idea del torero: "No escuches nada. Cuando te lleguen, no los leas".

Este fragmento de la conversación ha sido publicado en el perfil de Instagram de One Toro TV, generando un sinfín de mensajes positivos, a favor de Roca Rey. El diestro es el protagonista del clip, pero tampoco pasan desapercibidos los comentarios de Juan, quien por primera vez comparte su opinión ante las cámaras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Berenice Lobatón Domínguez (@berelobaton)

Cabe recordar que Juan del Val Roca nunca se había cerrado a la oportunidad de continuar con el camino trazado por sus padres. Simplemente no había "surgido" el momento, según comentó en una entrevista que, precisamente, concedió a Berenice Lobatón el 31 de diciembre de 2020, el año marcado por la pandemia del coronavirus. "De momento quiero seguir haciendo lo que hago y si en algún momento se da la casualidad de que pase algo, pues pasará", confesó entonces.

El momento parece haber llegado y el proceso está siendo enriquecedor. La primera toma de contacto de Juan del Val Roca con la televisión ha sido una gran "experiencia", tal y como aseguraba en uno de los post promocionales del programa.