Berenice Lobatón, sobre las críticas: "Me causa más dolor mi autoexigencia. A veces soy mi propia enemiga"

Tiene 21 años, pero ya cuenta con una larga trayectoria profesional. Berenice Lobatón, hija de Paco Lobatón (72 años) y Mari Pau Domínguez, se dio cuenta de su vocación en plena cuarentena. Desde entonces, tal y como revela a EL ESPAÑOL, se ha aventurado en un sinfín de proyectos. El último, un programa dedicado a la tauromaquia que se emitirá a través de la plataforma One Toro TV.

Bere, como le llaman cariñosamente, es consciente de que se enfrenta a una fuente que puede generar polémicas. Sin embargo, está dispuesta a recibir todo tipo de opiniones, siempre que se hagan desde el respeto.

En el primer episodio tiene a reconocidos invitados, que son dos de sus grandes amigos. Se trata de Andrés Roca Rey (27) y Juan del Val Roca (21), hijo de Nuria Roca (51) y Juan del Val (53). Sobre este nuevo reto, las enseñanzas de su padre y la importancia que tiene ir al psicólogo, Berenice Lobatón habla con este periódico. Amable y cercana, la joven periodista responde a todas las preguntas.

[El hijo mayor de Juan del Val y Nuria Roca debuta en la tele con un proyecto taurino junto a Berenice Lobatón]

Berenice Lobatón con Bertín Osborne y Roca Rey en su programa 'Generación T'. Pepe Carrión Evans Cedida a EL ESPAÑOL

¿Cómo se presentaría?

Como una emprendedora joven.

Muy joven, pero con grandes proyectos en su currículum. ¿Siempre tuvo claro que quería dedicarse a los medios?

Más que tenerlo claro, es algo que me ha nacido de manera progresiva. Desde muy pequeña tuve la suerte de estar en platós, de vivir el mundo de la comunicación desde dentro. Creo que sin ser consciente de ello, me estaba enamorando de este mundo. Cuando tuve que tomar la decisión de qué estudiar, fue cuando decidí al cien por cien dedicarme a la comunicación.

¿Sigue estudiando?

Sí, estoy haciendo Producción en el Instituto de Radio y Televisión Española.

¿Ha sido difícil compaginar los estudios con tantos proyectos profesionales?

Es un poco duro, pero soy muy consciente de la importancia de la formación. Siempre me lo han inculcado en casa y me han puesto mucho énfasis en ello los profesionales con los que he podido hablar. Lo compagino como puedo. Pero bien. Me gusta tanto lo que estudio como lo que hago. No tengo mucho tiempo, pero estoy feliz.

Decía que su interés por los medios nació de manera progresiva, desde que era pequeña. ¿Ha sido clave la influencia de sus padres?

Sí. Creo que al final todo lo que vivimos de pequeños nos condiciona. Es verdad que yo, no sé si por rebeldía o por llevar la contaría, cuando me decían "esta niña apunta maneras, seguro va a ser periodista", respondía que "no". Yo quería ser cantante o actriz porque siempre me ha gustado mucho lo relacionado con el arte. Pero creo que lo decía por llevar la contraria. En la cuarentena, cuando cumplí 17, tomé la decisión de hacer entrevistas y ya dije "realmente este es mi mundo, este es mi sitio y lo que quiero hacer". Pero he tenido un ejemplo muy bonito. Cuando ves en casa a personas que están aprendiendo, que disfrutan su profesión, que son muy felices haciendo lo que hacen, que su vida se basa un poco en ese trabajo... Yo creo que al final eso influye mucho.

Berenice Lobatón, en Radio y Televisión Española. Cedida a EL ESPAÑOL

¿Ha tenido que lidiar con la etiqueta 'hija de...'?

Todo el rato. Creo que hasta que no pasen unos años... Lo entiendo perfectamente y estoy muy orgullosa de mi padre. Creo que es algo inevitable. Pero me gustaría que la gente mirase más allá y se centrase en mi forma de trabajo. Por una parte es una presión, pero por otra es un incentivo para demostrar más. Cuando tomé la decisión dije "me tengo que poner ya a trabajar, a ganarme mi hueco y a hacer mis contactos por encima de mis padres para ganarme mi lugar". Poco a poco he ido haciendo mis proyectos propios, siempre recibiendo consejos en casa, que es un privilegio. He intentado hacer las cosas por mí misma y el mejor ejemplo es el programa que me acaban de dar en One Toro TV. Mi familia no tiene relación con la tauromaquia. Simplemente les ha encajado mi perfil.

¿Algún consejo de su padre que siempre tiene presente?

En lo profesional es una suerte tremenda tener el ejemplo de mi padre. Me ha dado muchísimos consejos de cómo hacer las cosas y demás. Pero el más importante, el consejo más bonito que me llevo, es que el periodismo siempre tiene que estar ligado con una convicción, que cale en la sociedad o aporte algo. Que busque transmitir algo importante y bonito a través de mi trabajo. En cuanto a lo personal, que por encima de todo, lo más importante es ser buena persona, priorizar la empatía con los demás, hacer un buen trabajo en equipo.

Tiene 21 años, pero ha hecho de todo.

Empecé en cuarentena, con entrevistas por videollamadas. Entrevisté a José Coronado o Pedro García Aguado. A gente que ha seguido presente en mi carrera. Ese verano me llamó Manuel Campos Vidal. Todavía no había empezado a estudiar y me ofreció hacer prácticas en su empresa. Estuve todo el verano trabajando con él, que fue mi mayor maestro. Cuando terminé, decidí que quería seguir haciendo entrevistas. Tuve clara mi vocación y creé una revista digital con un equipo joven. Diseñé los temas que quería tratar, conté mi proyecto y con el poquito dinero que había ganado en las prácticas lo hice. Nació con la intención de conocer diferentes historias y conocer a las nuevas generaciones. A través de este trabajo me llamó Eugenia Silva para trabajar con ella en su productora, paralelamente. Me descubrió el mundo de la moda. Hacíamos editoriales. Yo le planteaba personajes para hacer reportajes y después organizábamos juntas la producción.

Ha experimentado con varias fuentes y ahora se atreve con el sector taurino.

Eso es lo bonito. La maravilla de esta profesión. La tauromaquia era un mundo que desconocía, aunque tengo amigos que son toreros. Conocía el sector desde un punto de vista de aficionada, pero no sabía más allá. Que me surjan este tipo de oportunidades es la magia de este trabajo y lo estoy disfrutando muchísimo.

¿Qué es Generación T?

Es un programa que busca diversidad dentro de la plataforma One Toro TV. En cada capítulo hay un torero como protagonista que luego se une a jóvenes de otros ámbitos. Al final hay un invitado especial de otro sector y de larga trayectoria. Creo que va a sorprender mucho porque es ver a los toreros de una manera diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. Lleva a conocer a los toreros de una forma distinta y es una manera respetuosa de difundir la tauromaquia.

Berenice Lobatón junto a Juan del Val Roca. Cedida a EL ESPAÑOL

Me atrevería a decir que es una fuente complicada porque puede generar mucha polémica. ¿Está preparada para afrontar las críticas?

Me causa más dolor mi autoexigencia. A veces soy mi propia enemiga. Soy totalmente consciente del mundo que es y que genera polémica. Ya me han llegado comentarios negativos, que respeto completamente. Los leo. Sé que hay gente que no está de acuerdo, pero yo les animaría a ver mi programa porque van a ver una parte diferente de ese mundo. Yo estoy preparada. Sólo pido respeto. Estoy abierta a escuchar todo tipo de opiniones, y de hecho, me parecen muy importantes las de las personas que no están de acuerdo. Pero siempre con respeto.

En el primer programa invita a Andrés Roca Rey y a Juan del Val Roca, sus amigos. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Increíble. Quería empezar con Andrés porque es el principal culpable de que yo conozca el mundo del toro. Además, es una máxima figura y le admiro muchísimo. Y Juan, que va a hablar con él de temas que van a gustar mucho, fue a quien le hice una de mis primeras entrevistas junto a su madre. Y él nunca hace nada. Sólo hizo la entrevista con Nuria Roca en mi revista y ahora ha venido a mi programa. Me encanta crecer de su mano y que los dos vivamos nuestras primeras experiencias juntos porque es una persona a la quiero mucho. Somos amigos desde hace años. El programa fue un sueño. Sé que será así en todos los capítulos. Pero empezar con personas que quieres y admiras tanto, por diferentes motivos, te motiva mucho más. También hemos tenido a Bertín Osborne, que es un gran profesional, un maestro de la palabra. Fue emocionante.

¿Entiendo que también conoce a Nuria Roca y Juan del Val desde hace muchos años? ¿Cómo es su relación con ellos?

Les tengo mucho cariño y les admiro muchísimo. He ido alguna vez al programa de Nuria, La Roca, y entrevisté a Juan del Val en mi pódcast.

Si tuviese que decantarse por algún medio de comunicación, ¿cuál escogería?

Es que me encanta todo. No quiero centrarme en algo. Lo bueno de la juventud es que estás en un momento en el que tienes que probar cosas. Hasta ahora lo que he probado me ha gustado muchísimo. Me encanta la radio, la televisión, escribir... Me encanta la producción, organizar, hacer la escaleta de un programa, el diseño de un formato... Estoy en un momento en el que veo las oportunidades que me surgen, las selecciono y las disfruto. Pero creo que llegará el día en el que inevitablemente me decantaré por algo. Por ahora busco experiencias, definirme como profesional. Muchas veces parece que nos tenemos que definir como algo en concreto, y en realidad un profesional de la comunicación puede abarcar y aprender muchas cosas. Yo estoy en eso.

Siendo tan joven, tendrá una lista de sueños por cumplir. ¿Alguno que pueda contar?

No soy una pesona muy ambiciosa. Mi sueño profesional es tener trabajo siempre y seguir disfrutando de él. Eso ya es un sueño. También lo es tener cerca a mis grandes referentes, como Isabel Gemio, María Casado o Elena Sánchez, y pedirles consejos. Eso es un sueño cumplido. En lo personal, cuidarme mucho. A veces por trabajo y estudios no tengo tiempo para mí y es importante dedicarse tiempo a uno mismo.

Berenice Lobatón en el programa de Nuria Roca. Cedida a EL ESPAÑOL

¿Cómo se cuida?

Estuve dos años en terapia, que me ayudó muchísimo a conocerme. Ahora quiero volver a mi psicóloga. Mi sueño personal es llegar a conocerme al cien por cien y ser feliz, tanto a mi vida personal, teniendo un poco de tiempo para mí, como en mi vida profesional.

Hay que darle valor al cuidado de la mente.

Es lo más importante. El psicólogo es una maravilla. Seamos jóvenes o adultos. Yo estuve dos años, he dejado de ir y ahora quiero volver. Por encima de todo esta la mente. Para querer bien a los demás y para poder vivir la vida bien, hay que estar bien con uno mismo. Un psicólogo es una gran herramienta. Mi mayor meta personal es seguir teniendo a mi familia y a mis amigos al lado. En eso soy muy afortunada.

¿Con quién le gustaría trabajar?

Cuando haga mis prácticas me encantará. Serán con Elena Sánchez en Historias de nuestro cine, que me apetece muchísimo porque ella es uno de mis grandes referentes actuales. Creo que se me va a despertar otra inquietud cultural.

Además de la comunicación, ¿qué otra cosa le apasiona?

Me apasiona la moda, me encanta el cine, me gusta mucho el arte... Me gusta mucho todo lo relacionado con la psicología, el coaching, la salud mental... Me apasiona también pasar tiempo de calidad con mis amigos.