El hijo mayor de Juan del Val y Nuria Roca debuta en la tele con un proyecto taurino junto a Berenice Lobatón

El 31 de diciembre de 2020, cuando se ponía fin a un año convulso marcado por la pandemia, salía a la luz la primera entrevista de Nuria Roca (51 años) junto a su hijo mayor, Juan (21). Ambos, en un contexto distendido, hablaban de su vida familiar y de sus retos profesionales con Berenice Lobatón, quien ahora es la artífice de que el primogénito de la presentadora valenciana dé el salto a la televisión.

Aquella charla no fue casual. Juan del Val Roca nunca había salido públicamente con Nuria, quien haciendo uso de su sentido del humor, exponía los motivos: "No, no me ha dejado nunca. A ti sí, porque eres su amiga y a ti te lo consiente, pero a su madre, no".

Las palabras de Nuria Roca no hicieron más que confirmar la estrecha relación entre su hijo mayor y Berenice Lobatón. No en vano, Juan del Val Roca ha vuelto a acceder a las peticiones de la joven comunicadora, convirtiéndose en una figura clave de su primer programa en televisión.

Berenice Lobatón está a punto de estrenar Generación T, espacio dedicado al sector taurino que se emitirá en One Toro TV y en el que habrá entrevistas y conversaciones que "estarán abiertas a muchas opiniones e historias", según revelaba la joven el día de su presentación.

En el primer programa, que todavía no ha salido a la luz, Berenice reúne a Bertín Osborne (69) y Roca Rey (27) con los organizadores de Gilca Sound y Juan del Val Roca. De esta manera, el primogénito de Juan del Val (53) y Nuria Roca, siguiendo el camino de sus padres, da el salto a la pequeña pantalla.

Su primera toma de contacto con la televisión ha sido una gran "experiencia", tal y como asegura en uno de los post promocionales del programa. En las imágenes, se le ve sentado en un sofá, en medio los dos jóvenes de Gilca Sound, atendiendo a las palabras de Roca Rey y disfrutando de la charla. En una de las instantáneas, en concreto, Juan esboza una gran sonrisa.

Más allá de ser muy amigo de Berenice Lobatón, el hijo mayor de Juan del Val y Nuria Roca es un aficionado a los toros. De ahí su participación en el programa que está a punto de ver la luz. "Somos una familia de taurinos y orgullosos", sentenció Juan en su cuenta de TikTok en verano de 2022 tras recibir una ola de críticas por mostrar su fervor por el toro embolado, una modalidad de los festejos populares de la temporada estival en la que la res corre por una trama urbana, que suele ser una calle estrecha, llevando dos bolas prendidas con fuego sobre sus astas.

Juan nunca se ha cerrado a la oportunidad de seguir el camino de sus padres. Simplemente no había "surgido" el momento, comentó en aquella entrevista con su amiga Berenice. "De momento quiero seguir haciendo lo que hago y si en algún momento se da la casualidad de que pase algo, pues pasará", confesó entonces.

A nivel profesional, se ha ido por la publicidad y el marketing, un sector tan creativo y unido a la televisión que bien podría compaginar con proyectos en la pequeña pantalla. De momento, eso sí, no hay nada confirmado. Sólo hay constancia de su participación en el primer programa de Generación de T y de su talento frente a las cámaras. Tiene 111.000 seguidores en TikTok y sus vídeos suman más de seis millones de likes.