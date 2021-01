1 de 12

La presentadora Nuria Roca ha concedido una curiosa entrevista junto a su primogénito, Juan del Val Roca. Una 'presentación' en redes sociales que la llena de orgullo. Y es que sólo hay que ver las imágenes para darse cuenta de la forma en la que Nuria contempla a su hijo mientras habla. "Una de las cosas que más me gustan y más feliz me hacen del mundo es ver sonreír a mi Bole... ¡¡qué risa tan bonita tienes!!! ¡¡¡Gastémosla más!!! ¡Actitud para este 2021! ¡Y más sentido del humor para todos por favor!", ha comentado la colaboradora de 'El hormiguero' junto a la instantánea. Si bien es cierto, los seguidores de Roca no han dudado en comentar el enorme parecido del pequeño Juan, que cumplió 18 años el pasado mes de julio, con su padre, el escritor Juan del Val. "¡Es un clon!", han llegado a afirmar.